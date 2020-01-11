Заява влади Ірану про те, що український літак був збитий їх збройними силами 8 січня, позбавив дару мови путінських пропагандистів

Як відомо, російські ЗМІ масово розганяли інформацію про те, що причиною катастрофи лайнера МАУ зі 177 людьми на борту ні в якому разі не міг стати ракетний удар, тим більше ракетою, виготовленою в РФ. Були навіть ті, хто в трагедії бачив провину ВСУ, пише Politeka.

Сьогоднішня ж заява офіційного Тегерана не тільки поставила путінські ЗМІ, м'яко кажучи, у незручне становище, але і викликала хвилю зловтіхи на адресу глашатаїв Кремля в соцмережах.

Так, Олексій Навальний у своєму Twitter відзначився їдким постом в бік Скабеєвої і Ко.

«Це щось схоже на зоологію - спостерігати зараз за кремлівськими пропагандистами, які останні дні істерили на тему «ви все брешете, Іран не збивав літак». За винятком того, що тварини, звичайно, такими огидними не бувають».

А в блозі Вашингтонський Обком автор зібрав найяскравіші зразки російської пропаганди по темі збитого українського Боїнга, супроводивши їх коротким підписом: «Іран, звичайно ж, дуже сильно підвів російську пропаганду!».

«Взагалі, ситуація досить дивна. Боїнг збив Іран, а обіс**лися в черговий раз наші пропагандисти», – пише Михайло Авринський.

Коментарі по темі – відповідні.

«Вони вже й іспанського диспетчера знайшли», «Черговий доказ що всі ці так звані змі, просто режимна фейк пропаганда», «як незручно вийшло», «В кремблі зараз, голосно іржуть над Іраном. Адже можна ж було як рашистский вермахт роками заливати про льотчика Волошина, диспетчера Карлоса, і публікувати докази про американську ракету і вже мертвих пасажирів...», «Їм пофіг , зараз що-небудь інше придумають і почнуть вдовбувати перебріхуючи», «ваті пофіг...зараз нову методичку напишуть про психологічну зброю Америки, яка змусила іранців збити літак - маячня завжди нескінченна», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, запуск ракети по Боїнгу потрапив на відео.

Як повідомляла Politeka, у США показали скандальне відео, яке все пояснює.

Також Politeka писала, що встановлено місце запуску ракети по літаку МАУ: «Це могла бути тільки…».

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