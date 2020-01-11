В МАУ викрили у брехні Іран, який, як з'ясувалося, дійсно збив український лайнер ракетою

Вранці в суботу, 11 січня, Іран вразив весь світ визнанням своєї фатальної помилки, в результаті якої загинуло 176 чоловік. Однак, як з'ясувалося, в Тегерані видали не повну правду. Так, стало відомо, що пілоти українського Боїнга 737 всупереч заявам Ірану виходили на зв'язок з диспетчером перед катастрофою. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіло інформоване джерело в урядовій комісії з розслідування цієї трагедії.

Воно стверджує, що екіпаж літака МАУ точно виконував усі вказівки диспетчерів.

«Той поворот, який здійснював пілот, всі маневри були визначені вежею. Така траєкторія руху майже всіх бортів, що вилітають з цього аеропорту. Пілот повністю виконував команду диспетчера», - підкреслив він.

Ці слова підтвердив і віце-президент «Міжнародних авіаліній України» Ігор Сосновський. Він повідомив про те, що екіпаж залишався на зв'язку з диспетчерами до останнього.

«Найчистіша фразеологія переговорів: їм дали "набирати і повертати". Вони відповіли – "набирати і повертати". Після цього все обірвалося», - заявив Сосновський, пояснивши, що замовчати пілоти могли тільки через вибух.

Віце-президент МАУ підкреслив, що авіакомпанія виконує рейси в Іран п'ять разів на тиждень, і в той нещасливий день все йшло як зазвичай.

«Після зльоту вийшли на зв'язок, а не так, як говорили іранці. Спокійно доповіли про зліт і отримали дозвіл. Діяли строго за інформацією диспетчера. Зараз важко щось приховати», - підкреслив Сосновський.

Він додав, що переговори екіпажу залишилися на землі, тому Україна зможе довести правильність їх дій. Окремо представник МАУ підкреслив, що ніякого відхилення від курсу літака, на яке натякає Іран, не було. Він також зазначив, що пілоти цивільної авіації не могли знати про ракетні стрільби в Ірані.

Відзначимо, що раніше голова іранської організації цивільної авіації Алі Абедзаде заявив, що пілот літака МАУ, що розбився під Тегераном 8 січня, не міг зв'язатися з диспетчерами відразу після зльоту.

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