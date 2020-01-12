Погода в Україні на 12 січня готує справжній переворот через те, що зиму змінить несподіване потепління

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

«12 січня без істотних опадів, лише вночі та вранці у східних, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Карпатах невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с», - йдеться в повідомленні.

Синоптики прогнозують, що вдень температура буде на рівні від 3 морозу до 2 тепла, а в західних регіонах, на півдні Одеської області стовпчик термометра покаже 1-6 тепла.

Вночі в Україні похолодає до -1+1 за Цельсієм.

Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні цієї зими ще встигне різко змінитися. Про це розповів синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик

«Сніг буде, але його буде набагато менше, ніж раніше. Зима ще не закінчилася, ще два місяці попереду. Сніг ми побачимо. Єдине що, на жаль, він буде нетривалим», - зазначив він.

За словами Білика, минулий рік став найтеплішим в Україні за останні сторіччя. При цьому він підкреслив, що найближчим часом українцям не варто очікувати нового потепління. Синоптик розповів, що друга декада січня відзначиться підвищенням температури на Півдні та Заході до +6 за Цельсієм.

Нагадаємо, погода розійдеться не на жарт, найскладніше попереду: «Зима ще не закінчилась…».

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