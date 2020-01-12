Українці масово коментують звістку про те, що уряд виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані по 200 тис. гривень допомоги

Про компенсації повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Крім того, авіакомпанія МАУ згідно з колективним договором, здійснить виплати сім'ям членів екіпажу.

При цьому в соціальних мережах українці порівнюють суми виплат з зарплатами українських чиновників.

«Ви що там отетеріли взагалі в край? Скільки там зарплата і премія у Лещенка, Найєма, Милованова і так далі за списком?! Так ці "фахівці" в місяць отримують більше, ніж ви оцінили життя своїх співгромадян !!! Моральне каліцтво!!!», «Зарплати Голові Укропошти та іншим грантоїдам з 500,000 тис і 2,000,000 грн в місяць а тут від уряду 200,000 грн сім'ям невинних українців загиблих - Побійтеся Бога», «Не очікував таку суму (смішно)», "Витерли ноги об людей", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, раніше 11 січня Іран визнав, що літак Boeing 737-800 компанії Міжнародні авіалінії України ракета збила їх з-за "людського фактора". Така заява прозвучала на державне телебачення Ірану. Згідно з повідомленням, іранські військові «ненавмисно» збили український літак, в результаті чого загинуло 176 чоловік.

Ракету, яка стала причиною загибелі 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, випустив оператор протиповітряної оборони Ірану, який не зміг зв'язатися з начальством з-за технічних неполадок.

"У нього була можливість прийняти рішення протягом п'яти секунд. На жаль, він зробив невірний вибір і запустив ракету", – повідомив командувач Військово-космічними силами КВІР генерал Амір-Алі Хаджізаде.

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