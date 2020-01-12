Поліція затримала підозрюваних вбивць учасниці бойових дій на Донбасі Аміни Окуєвої

Лейтенант Нацполіції та Збройних сил України Аміна Окуєва була розстріляна у власній машині в Київській області ще в 2017 році. З тих самих пір правоохоронці займаються розслідуванням цієї резонансної справи. Як з'ясувалося, 12 січня Нацполіції вдалося затримати групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві відомої жінки-добровольця. Як передає Politeka, про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку вниз).

«В 2017 році група невідомих розстріляла машину Осмаєва і Окуєвої на залізничному переїзді під Києвом. Осмаєв був поранений, була вбита Аміна Окуєва. Автоматичну зброю було кинуто кілерами на місці. Добре пам'ятаю той сумний день. Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обгрунтовано підозрюваних у ряді вбивств.. і в тому числі – у вбивстві Аміни. ДНК затриманого співпало з ДНК на кинутій на місці злочину зброї», - написав глава МВС.

Він додав, що стосовно підозрюваних ведуться слідчі дії.

Інші подробиці про затриманих поки не розкриваються.

Нагадаємо, що Аміна Окуєва трагічно загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі розстріляли з автомата авто, в якому вона їхала з чоловіком. Окуєва отримала п'ять кульових поранень, в тому числі – у голову. Її чоловікові Адаму Осмаєву тоді вдалося вижити.

Аміна Окуєва народилася в Одесі в 1983 році, де закінчила Одеський медичний університет за спеціальністю «хірургія». Якийсь час жила в Москві і Грозному.

Під час Революції гідності Окуєва вступила в «Самооборону», де була лікарем 8-ї афганської сотні. Аміна Окуєва служила в лавах батальйону поліції «Київ-2». Одночасно була прес-секретарем «Міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва».

Її чоловік, Осмаєв був керівником миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва. У Росії його звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна.

Gepostet von Arsen Avakov am Sonntag, 12. Januar 2020

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