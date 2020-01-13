2020 – високосний рік. В цьому році лютий місяць розтягнеться на 29 днів. Це означає, що десятки українських малюків з'являться на світ 29 лютого – в день, який буває тільки раз в чотири роки.

Високосний рік завжди пов'язували з безліччю забобонів і прикмет. Наші предки вважали його поганим, тому не планували на цей рік ніяких важливих подій. Якщо ж на високосний рік випадало народження дитини, вважалося, що у неї буде важка доля, проблеми зі здоров'ям і щастям. Але ще більше забобонів пов'язано з дітьми, які народилися у «вислизаючий» день – 29 лютого.

Цікаво, що раніше батькам дозволяли змінити дату народження дитини, якщо вона народжувалася 29 лютого. Наприклад, в СРСР дозволялося обрати 28 лютого або 1 березня в якості заміни нещасливому дню. Сьогодні ж такого подарунка українським батькам не роблять. Як відомо, в лікарнях зараз вказують у документах точну дату народження дитини. Ця дата переноситься в свідоцтво про народження. Тому дітям, народженим 29 лютого, доведеться святкувати день народження всього один раз в чотири роки.

Варто відзначити, що в сучасному світі далеко не всі батьки переживають з приводу 29 лютого. Багато хто, навпаки, мріє народити дитину саме в цей день. Вважається, що ця дата може містичним чином відбиватися на зовнішності людини, адже формально вона молодше за своїх однолітків у чотири рази. За словами езотериків, люди, народжені 29 лютого, надовго залишаються молоді й тілом, й душею.

Астрологи, у свою чергу, зазначають, що діти, народжені в 29 день лютого, дуже вразливі й чутливі. У них відмінна уява і фантазія. У народжених у високосний рік сильно розвинена інтуїція. Крім цього, такі діти з юного віку відчувають свою винятковість завдяки своїй даті народження.

Дітей, народжених у високосний рік називають такіже обраними долею. Люди, що з'явилися на світ у високосний рік, виділяються яскравим розумом і талантом, вони володіють якостями лідера, тому з легкістю стають главами сімей, компаній і навіть держав. Також такі люди відрізняються комунікабельністю і можуть досягати неймовірних висот в кар'єрі.

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