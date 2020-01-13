Жителі «ДНР» обурені різким зростанням цін у «республіці», і їх терпіння вже на межі

Люди, котрі живуть в окупованому Донецьку, бояться, що підвищення вартості продуктів і бензину продовжиться і далі, передає інформаційне агентство «Донбас».

Вже зараз вартість багатьох позицій в «ДНР» значно вища, ніж в Україні. Наприклад, десяток яєць коштує 90 рублів (35 грн), філе курки 247 рублів (96,5 грн), фарш 260 рублів (101 грн), свинина – 335 рублів за кілограм (майже 131 грн).

Крім того, у «Л/ДНР» анонсували підвищення цін на бензин і дизельне паливо на 2% і 4% відповідно, причому озвучив цю новину «міністр транспорту» Дмитро Подліпанов. Однак він поспішив запевнити, що це ніяк не позначиться на вартості пасажирських перевезень. Правда, населення не особливо вірить у ці казки і постійно порівнює з тим, як ростуть ціни в Україні. Але там хоча б є реальні причини, а не забаганки РФ.

У зв'язку з такою ситуацією в «ДНР» вже скоро можуть початися масові бунти. У соцмережах користувачі не на жарт обурюються і погрожують збирати людей на мітинг.

«Або нехай ціни нормальні роблять і зарплати підвищують, або нехай Дениска у Москву їде», «Будь вони прокляті до сьомого коліна всі, хто прямо чи побічно причетний до цієї накрутки», «Треба виходити на мітинги, Донецьк, піднімайся. Треба показати, що таке народ», – цитує інформагентство настрої користувачів інтернету.

Раніше ми писали, що екс-бойовик «Л/ДНР», який воював за «руський мир» на Донбасі, залишився без роботи і втратив свій бізнес в рідному місті Сніжне.

Нагадаємо, бойовики "ДНР" раптово влаштували облаву на українців.

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