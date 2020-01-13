Український «Боїнг» був збитий не випадково - це була навмисна атака на цивільний авіалайнер

Як передає Politeka.net, таку думку висловив політичний експерт Дмитро Снєгирьов, виступаючи в ефірі телеканалу ZIK. (щоб переглянути відео доскольте сторінку до кінця)

Він підкреслив, що виправдання іранської сторони, яка заявляє про помилку оператора, який збив цивільний борт, нібито прийнявши його за крилату ракету, не витримують ніякої критики.

"Траєкторія і швидкість крилатої ракети відрізняється від траєкторії і швидкості цивільного літака. І якщо мова йде про крилатої ракети томагавк, то вона пересувається на висоті 50 метрів, відповідно, траєкторія її польоту – це огинання рельєфу місцевості, в той час, як український літак летів на висоті 2400 метрів і його швидкість 140 м/с, тобто досить повільно він пересувався", - зазначив він.

Також він зазначив, що в іранського оператора було достатньо часу прийняти рішення щодо ураження або не поразки цього цивільного літака.

Крім того, експерт заявив, що головним бенефіціаром події є Росія. Адже Кремлю просто конче потрібна дестабілізація ситуації саме в цьому регіоні планети.

Нагадаємо, раніше 11 січня Іран визнав, що літак Boeing 737-800 компанії Міжнародні авіалінії України ракета збила їх з-за "людського фактора". Така заява прозвучала на державне телебачення Ірану. Згідно з повідомленням, іранські військові «ненавмисно» збили український літак, в результаті чого загинуло 176 чоловік.

Нагадаємо, про крах українського Боїнга під Тегераном, Зеленський і Порошенко опинилися в пастці.

Як повідомляла Politeka, боїнг з українцями впав під Тегераном

Також Politeka писала, що український літак зі 180 пасажирами звалився після зльоту, трагедія потрапила на відео.