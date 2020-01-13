Росіян відлякують високі ціни поїздки і не тільки

Потяги між анексованим Кримом і Росією, незважаючи на зусилля пропаганди, ходять напівпорожні

Судячи по сайту замовлень залізничних квитків онлайн, вільних місць у поїздах до Криму сотні. Про це пише Обозреватель.

Пафосне відкриття залізничного сполучення між аннексованим Кримом і РФ не змогло залучити на півострів більше російських туристів. Пасажирів відлякує безліч незручностей: високі ціни, довга дорога, а також низький туристичний сервіс.

Перший поїзд з Росії в Крим вирушив за тиждень до новорічних свят. Незважаючи на довгі канікули, надії російської влада на туристів не виправдалися.

Так, дані сайту замовлень залізничних квитків показують, що на 30 січня на поїзд "Таврія" сполученням Москва – Сімферополь 509 вільних місць. При цьому ціни кусаються – купе обійдеться в 3679 рублів (1533 грн), а люкс – 11533 руб (4805 грн).

Ситуація з завантаженістю поїзда з Санкт-Петербурга в Сімферополь на 29 січня не краща - 477 вільних місць. Місця в плацкарті в цьому поїзді продають по 4090 руб. (1704 грн), у купе - 4594 руб. (1914 грн).

На найближчі дати ситуація не краща. На поїзд Москва-Сімферополь з відправкою 19 січня 523 вільних місць, а з Санкт-Пітербургу в Сімферополь на ту саму дату – 307 вільних місць.

Туристів відлякує тривалість подорожі та ціна квитків. Так, шлях з Пітера в Сімферополь займе 1 добу 17 годин, тоді як на літаку - 3.5 години. Крім того, поїздки на поїзді виявилися навіть дорожчими. Так, на літаку 19 січня можна долетіти за 3714 руб (1547 грн), тоді як плацкарт в поїзді коштує 4090 руб (1704 грн).

«Я просто порівняла ціни на подорож на поїзді і політ на літаку. І прийшла в жах. Це ж як треба не поважати туристів, щоб вважати їх ідіотами. Півтори доби трястися в задушливому поїзді з онуком, з усіма принадами туалетів, сусідів, тісноти та ін. Тільки заради того, щоб сфотографувати море з моста. І заплатити за таке задоволення такі ж гроші як за політ», - розповіла виданню мешканка Пітера, яка їздила в Крим до сестри.

Нагадаємо, пенсіонерка зацілувала червоними губами перший поїзд з Росії, який проїхав по Кримському мосту.

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