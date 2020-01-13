В російській версії Вікіпедії відразу після аварії українського Боїнга відредагували статтю про ракетний комплекс "Тор", з якого збили лайнер
Як передає Politeka.net, на це звернув увагу журналіст Олег Катков.
"Росіяни знову правлять Вікіпедію, як і у випадку з MH17 в 2014 році.", - зазначив він.
На своїй сторінці в Facebook він опублікував відповідні знімки.
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За його словами, такими діями росіяни намагаються врятувати свою репутацію.
"У старій версії зазначено, що "Тор" може самостійно збивати цілі в автоматичному режимі, без участі оператора. У новій – мовляв, потрібна команда оператора", – пише він.
Крім того, в старій версії тексту стверджувалося, що система "Тор" збиває всі військові цілі. А вже у відредагованому варіанті формулювання пом'якшили до "захоплює всі повітряні цілі".
"Навіщо так незграбно відбілювати? Якщо російський "Тор" в автоматичному режимі збиває сам усе, що тільки може, – це потужний удар по Кремлю і його продажу зброї, як мінімум тих же "Торів". У разі ж необхідності натискання людиною кнопки "пуск" – це людський фактор", – пояснив журналіст такий вчинок з боку росіян.
Раніше політичний експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що головним бенефіціаром події в Ірані є Росія. Адже Кремлю просто конче потрібна дестабілізація ситуації саме в цьому регіоні планети.
Нагадаємо, раніше 11 січня Іран визнав, що літак Boeing 737-800 компанії Міжнародні авіалінії України ракета збила їх з-за "людського фактора". Така заява прозвучала на державне телебачення Ірану. Згідно з повідомленням, іранські військові «ненавмисно» збили український літак, в результаті чого загинуло 176 чоловік.
Нагадаємо, про крах українського Боїнга під Тегераном, Зеленський і Порошенко опинилися в пастці.
Як повідомляла Politeka, боїнг з українцями впав під Тегераном
Також Politeka писала, що український літак зі 180 пасажирами звалився після зльоту, трагедія потрапила на відео.