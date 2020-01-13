Олена Зеленська увійшла в раду, яку раніше очолювала Марина Порошенко

Як стало відомо в понеділок, 13 січня, нинішня перша леді України увійшла до складу ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал». Указ про оновлення складу ради, підписав Володимир Зеленський.

Крім призначення своєї дружини, президент також зробив головою ради міністра культури Володимира Бородянського, а секретарем – гендиректора «Мистецького арсеналу» Олесю Островську-Люту. Крім цього на посади в раді були затверджені ще 13 осіб.

Олена Зеленська

Також Зеленський визнав таким, що втратив силу указ про склад ради, підписаний попереднім президентом Петром Порошенком, який призначив співголовами «Мистецького арсеналу» свою дружину Марину і свого радника Бориса Ложкіна.

Раніше ми писали про те, що наряд першої леді України Олени Зеленської, в якому вона відвідала національний музей Оману, став приводом для бурхливого обговорення в мережі. Раніше в мережі з'явилися знімки дружини президента Володимира Зеленського в оточенні представників української делегації і співробітників музею. На кадрах видно, що Олена в шльопанцях. Ця деталь звела українців з розуму. Користувачі мережі "обсмаковали" взуття першої леді з усіх боків.

Раніше ми повідомляли, на офіційній сторінці музею Оману в соцмережі Фейсбук поділилися знімками з української першої леді. Для візиту вона підібрала вбрання в білих і сірих тонах. На ній сорочка-сукня з візерунком сірого кольору, під яку Олена одягнула білі штани, - все вільного крою з легкої тканини. Розпущене волосся, мінімум макіяжу та прикрас - все це доповнило ніжний образ першої леді.

Також ми писали, в мережі обговорювали новорічний образ першої леді. Вона поділилася в Instagram кадром, в якому наряджає ялинку. На Олені теплий светр гірчичного кольору з широкою шийкою. До об'єктиву вона стоїть в півоберта. Ідеальна укладання, ніжний макіяж доповнили затишний і домашній образ дружини президента. 

Нагадаємо, Олена Зеленська в жалобі, Путін вирішив не мовчати: "Тяжка втрата".

Як повідомляла Politeka, Олену Зеленську рознесли за вбрання на важливій зустрічі.

Також Politeka писала, що розпатлана Олена Зеленська збентежила зовнішнім виглядом на публіці.