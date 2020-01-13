Для дружини президента це важливий крок

Олена Зеленська увійшла в раду, яку раніше очолювала Марина Порошенко

Як стало відомо в понеділок, 13 січня, нинішня перша леді України увійшла до складу ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал». Указ про оновлення складу ради, підписав Володимир Зеленський.

Крім призначення своєї дружини, президент також зробив головою ради міністра культури Володимира Бородянського, а секретарем – гендиректора «Мистецького арсеналу» Олесю Островську-Люту. Крім цього на посади в раді були затверджені ще 13 осіб.

Також Зеленський визнав таким, що втратив силу указ про склад ради, підписаний попереднім президентом Петром Порошенком, який призначив співголовами «Мистецького арсеналу» свою дружину Марину і свого радника Бориса Ложкіна.

Раніше ми писали про те, що наряд першої леді України Олени Зеленської, в якому вона відвідала національний музей Оману, став приводом для бурхливого обговорення в мережі. Раніше в мережі з'явилися знімки дружини президента Володимира Зеленського в оточенні представників української делегації і співробітників музею. На кадрах видно, що Олена в шльопанцях. Ця деталь звела українців з розуму. Користувачі мережі "обсмаковали" взуття першої леді з усіх боків.

Раніше ми повідомляли, на офіційній сторінці музею Оману в соцмережі Фейсбук поділилися знімками з української першої леді. Для візиту вона підібрала вбрання в білих і сірих тонах. На ній сорочка-сукня з візерунком сірого кольору, під яку Олена одягнула білі штани, - все вільного крою з легкої тканини. Розпущене волосся, мінімум макіяжу та прикрас - все це доповнило ніжний образ першої леді.

Також ми писали, в мережі обговорювали новорічний образ першої леді. Вона поділилася в Instagram кадром, в якому наряджає ялинку. На Олені теплий светр гірчичного кольору з широкою шийкою. До об'єктиву вона стоїть в півоберта. Ідеальна укладання, ніжний макіяж доповнили затишний і домашній образ дружини президента.

Нагадаємо, Олена Зеленська в жалобі, Путін вирішив не мовчати: "Тяжка втрата".

Як повідомляла Politeka, Олену Зеленську рознесли за вбрання на важливій зустрічі.

Також Politeka писала, що розпатлана Олена Зеленська збентежила зовнішнім виглядом на публіці.