Повернення України в ПАРЄ: прийнято доленосне рішення, стратегія змінилася
Україна вирішила повернутися в ПАРЄ після скандалу з Росією.
У понеділок, 13 січня, комітет Верховної Ради з міжнародних справ затвердив постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Голова української делегації в Асамблеї, нардеп від «Слуги народу» Єлизавета Ясько зазначила, що члени комітету зійшлися на тому, що Верховна Рада повинна розглянути питання про повернення України в ПАРЄ.
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Вона вважає, що українська делегація повинна брати участь в сесіях ПАРЄ в Страсбурзі, «щоб боротися за Україну і європейські цінності». Крім того, депутат підкреслила, що у нового складу делегації розроблена нова стратегія дій на зимовій сесії ПАРЄ.
«Зваритися в окропі»: люди в Ocean Plaza кричали від болю, кількість постраждалих зросла
В результаті прориву труби тепломережі біля в Києві, який відбувся у понеділок, 13 січня, постраждало 10 осіб.
Про це заявили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Києві.
За даними відомства, трьом постраждалим надали допомогу на місці, решту госпіталізували.
З маршрутки, а також з рядом стоїть тролейбуса, що опинилися в парової завіси, було винесено 7 осіб.
Також рятувальники вытажили провалився мікроавтобус з утвореної в асфальті ями.
Гаряча вода з тепломережі потрапила на нульовий поверх магазину "Ашан" і перший поверх ТРЦ Ocean Plaza. Відвідувачів евакуювали, при цьому 6 осіб рятувальники винесли з будівлі на руках.
Росіяни атакували «Квартал 95»: перші подробиці
Російські хакери намагалися зламати сайт студії "Квартал 95".
Про це заявила фірма з кібербезпеки Area1, розташована в Кремнієвій долині, передає The New York Times.
Фишинговая атака на сайт "Кварталу" сталася перед Новим роком. Хакери намагалися вкрасти персональні дані співробітників.
У матеріалі зазначається, що метою злому сайту, ймовірно, було роздобути електронні листи колишнього керівника компанії Івана Баканова, який зараз очолює СБУ.
Нагадаємо, коханка Богдана розкрила правду про його бійку з Бакановым: з'явилося несподіване фото.
Як повідомляла Politeka, Баканов вирішив не відставати від Зеленського: фото з курорту злили в мережу.
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