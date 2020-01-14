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Повернення України в ПАРЄ: прийнято доленосне рішення, стратегія змінилася

Україна вирішила повернутися в ПАРЄ після скандалу з Росією.

У понеділок, 13 січня, комітет Верховної Ради з міжнародних справ затвердив постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Голова української делегації в Асамблеї, нардеп від «Слуги народу» Єлизавета Ясько зазначила, що члени комітету зійшлися на тому, що Верховна Рада повинна розглянути питання про повернення України в ПАРЄ.

Вона вважає, що українська делегація повинна брати участь в сесіях ПАРЄ в Страсбурзі, «щоб боротися за Україну і європейські цінності». Крім того, депутат підкреслила, що у нового складу делегації розроблена нова стратегія дій на зимовій сесії ПАРЄ.

«Зваритися в окропі»: люди в Ocean Plaza кричали від болю, кількість постраждалих зросла

В результаті прориву труби тепломережі біля в Києві, який відбувся у понеділок, 13 січня, постраждало 10 осіб.

Про це заявили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Києві.

За даними відомства, трьом постраждалим надали допомогу на місці, решту госпіталізували.

З маршрутки, а також з рядом стоїть тролейбуса, що опинилися в парової завіси, було винесено 7 осіб.

Також рятувальники вытажили провалився мікроавтобус з утвореної в асфальті ями.

Гаряча вода з тепломережі потрапила на нульовий поверх магазину "Ашан" і перший поверх ТРЦ Ocean Plaza. Відвідувачів евакуювали, при цьому 6 осіб рятувальники винесли з будівлі на руках.

Росіяни атакували «Квартал 95»: перші подробиці

Російські хакери намагалися зламати сайт студії "Квартал 95".

Про це заявила фірма з кібербезпеки Area1, розташована в Кремнієвій долині, передає The New York Times.

Фишинговая атака на сайт "Кварталу" сталася перед Новим роком. Хакери намагалися вкрасти персональні дані співробітників.

У матеріалі зазначається, що метою злому сайту, ймовірно, було роздобути електронні листи колишнього керівника компанії Івана Баканова, який зараз очолює СБУ.

Нагадаємо, коханка Богдана розкрила правду про його бійку з Бакановым: з'явилося несподіване фото.

Як повідомляла Politeka, Баканов вирішив не відставати від Зеленського: фото з курорту злили в мережу.

Також Politeka писала, що з'явилося фото беззубого Богдана після бійки з Бакановым: «Це хіт».