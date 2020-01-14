Російський музикант, фронтмен групи "Машина часу" Андрій Макаревич своїм постом порушив болючу тему, як виявилося, для багатьох

Як передає Politeka.net, співак висловився про радянського політика Михайла Горбачова в соцмережі Фейсбук. За словами Макаревича, той не заслужив, щоб його "поливали дер*мом". А тих, хто це роблять, він обізвав "мерзотою".

макаревич

"Цікаво, що Горбачова поливають в мережі лайном саме та мерзота, якій він дав свободу, зокрема займатися тим, чим вони займаються. Сиділи б зараз секретарями партійного осередку ПТУ. Та й на це розуму не вистачило", - написав Макаревич.

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Своїми словами музикант розпалив конфлікт в коментарях. Користувачі мережі сперечаються про те, яким же був "совок" - хорошим чи поганим, і яка роль в його розвалі Горбачова. Примітно, що сам Макаревич відмовчується і не вступає в полеміку.

Думки коментуючих розділилися: одні дивуються бажанню інших повернутися в СРСР, де "штопані колготки" і "одна ковбаса". А деякі натякнули на те, що не музикантам і акторам судити про політику й політиків - камінь у город Макаревича.

горбачев

"Совки тужать по країні, в якій вони існували, де з ковбас була одна з папером, жінки ходили в штопаних колготках, всі підтиралися тим, що читати було не можливо, а виїхати закордон могли лише партійні і всі одягалися як інкубаторські. І ось цієї країни їм не вистачає"

"Вони і мріяли сидіти безвідповідальними секретарями при "великій ядерній державі". І зараз або продовжують мріяти або такими "а-ля-секретарями" працюють".
 
"Є такий «сорт» людей, яким не догодиш і вони будуть вічно не задоволені. Їхнє ниття не сходить з екранів телевізора круглу добу, від Леніна до Путіна всі винні"
 
"Музиканти і актори, не найрозумніші в плані трактування політики"
 
"Я звернув увагу, що Андрій Вадимович не бере участь у полеміці , яка розгортається в коментарях..."
 
"А хіба не за що поливати? Наприклад, за Вільнюс, Тбілісі".
 
"Містика як-то. Як їх зомбують і стирають пам'ять? Адже розсудливі люди розуміють наскільки відсталими ми були і що всю країну мали КДБшники і чиновнички партійні."