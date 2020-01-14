"Як їх зомбують і стирають пам'ять?"

Російський музикант, фронтмен групи "Машина часу" Андрій Макаревич своїм постом порушив болючу тему, як виявилося, для багатьох

Як передає Politeka.net, співак висловився про радянського політика Михайла Горбачова в соцмережі Фейсбук. За словами Макаревича, той не заслужив, щоб його "поливали дер*мом". А тих, хто це роблять, він обізвав "мерзотою".

"Цікаво, що Горбачова поливають в мережі лайном саме та мерзота, якій він дав свободу, зокрема займатися тим, чим вони займаються. Сиділи б зараз секретарями партійного осередку ПТУ. Та й на це розуму не вистачило", - написав Макаревич.

Своїми словами музикант розпалив конфлікт в коментарях. Користувачі мережі сперечаються про те, яким же був "совок" - хорошим чи поганим, і яка роль в його розвалі Горбачова. Примітно, що сам Макаревич відмовчується і не вступає в полеміку.

Думки коментуючих розділилися: одні дивуються бажанню інших повернутися в СРСР, де "штопані колготки" і "одна ковбаса". А деякі натякнули на те, що не музикантам і акторам судити про політику й політиків - камінь у город Макаревича.

"Совки тужать по країні, в якій вони існували, де з ковбас була одна з папером, жінки ходили в штопаних колготках, всі підтиралися тим, що читати було не можливо, а виїхати закордон могли лише партійні і всі одягалися як інкубаторські. І ось цієї країни їм не вистачає"