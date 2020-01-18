Скандальний російський актор Іван Охлобистін спрогнозував, що частина Європи «буде з Росією»

За його словами Італія, Франція і Німеччина приєднаються до Росії.

«Я сподіваюся, що так. Я сподіваюся, що вистачить політичної мудрості зробити це делікатно, дотримати всі інтереси народів», – заявив він.



На його думку, приєднання до Росії «була б задоволена» Італія, оскільки це дозволило б зменшити злочинність на території країни і збільшити турпотоки.

«Франція – те ж саме. Ми б там з міграцією швидко вирішили запитання», – сказав актор, додавши, що «наші люди навели б порядок» і в Іспанії.

Таку заяву актора користувачі мережі визнали маячнею, а деякі не на жарт розлютилися.

"Цікаво, він завжди таким був, чи це після того, як його Чичеріна вкусила?", "сюртук від соловйова , тростина від Невзорова. дуже хочеться популярності, мабуть.", "Правильно його Невзоров Облохастіним назвав)", " Ідіот і просто скотина.", "Обкурився, батюшка!", "Одного Наполеона в своїй палаті йому вже мабуть мало, інших захотів", - писали в сети.

Раніше Охлобистін вибухнув черговим маренням на адресу України.

Затятий прихильник «руского міра» і українофоб в ефірі одного з пропагандистських телеканалів заявив, що Україна – це «вигадана країна».

за такою логікою, він називає нашу країну частиною Росії, яка обов'язково повинна увійти до складу «Російської імперії».

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