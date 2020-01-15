Білоруським рятувальникам повідомили, що президента України Володимира Зеленско потрібно терміново везти до реанімації

Такий дзвінок надійшов у службу порятунку білоруського міста Вілейка. Аудіо курйозного дзвінка опублікував у своєму каналі на YouTube блогер Nexta. (Щоб послухати – проскролльте вниз).

Так, жінка в трубку каже, що президент України нібито прилетів в білоруське місто на вертольоті і почав будувати там портал.

"Тут Зеленський заліз в портал і не може вилізти! Він уже вмирає! Я була з ним на зв'язку... Все, він вже не дише", – кричить схвильована жінка.

Вона вимагає терміново надіслати медиків і відвезти "Зеленського" в реанімацію.

Рятувальники професійно відреагували на дзвінок і в кінці поцікавилися у жінки, чи нормально вона себе відчуває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з прогнозом астролога, для президента Володимира Зеленського практично весь 2020 рік буде дуже напруженим.

Напружені аспекти гороскопу будуть вимагати від Зеленського долати перешкоди, докладати додаткові зусилля, вирішувати численні проблеми, що виникають, і не дадуть розслабитися. В його гороскопі на 2020 рік немає позитивних аспектів, що обіцяє складності у всіх сферах його життя.

Закінчення 2020 року принесе Зеленському безліч турбот, які можуть позначитися в тому числі на погіршення самопочуття президента – негармонічної буде його Місяць, що відповідає в астрології за емоційний і фізичний стан людини. Можливі також зовнішні впливу, які спричинять за собою різкі зміни в політичній діяльності.

Нагадаємо, "слуги народу" похвалилися рекордними гонорарами: Зеленському і не снилося.

Як повідомляла Politeka, Зеленський помстився за провалений закон, відданий наказ про закриття ігрових залів