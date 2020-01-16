На Російську Федерацію незабаром, згідно з раніше невідомим пророцтва Ванги, чекають величезні проблеми

Про це в ефірі російського телеканалу розповів племінник болгарської віщунки Ванги Стоян Стоянови, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, перед смертю Ванга не часто піднімала теми політики, однак йому вдалося дізнатися від відомої прорицательниці "про майбутнє світу, хвороби і багато інших речей".

Ванга

Стоян підкреслив, що Ванга дуже точно передбачила розпад Радянського Союзу і передрекла Росії величезні проблеми.

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"Вона сказала, що в Росії буде багато проблем, але Росія буде відроджуватися. Вона сказала, що буде час, коли про Росію говоритимуть не "Росія", а "О, Русія" – тобто, з величезною повагою до російського народу", – заявив в ефірі родич Ванги.

За словами племінника віщунки, перед відходом з життя Ванга ще пророкувала смерть одного з родичів від злоякісної лейкемії, після чого вчені, як вона стверджувала, відкриють ліки від онкології. Але через якийсь час людство очікує більш страшна напасть.

"Погано те, що вона замовкла і сказала, що після раку буде ще хвороба страшніша, як людина стоїть, так і буде розпадатися, і його імунна система загубиться. Напевно, це було про СНІД. У природі є баланс між хворобами і ліками", – резюмував Стоянови.

Ванга

Нещодавно в мережі з'явилися передбачення Ванги про події, які віднесли до 2020 року. Так, легендарна пророчиця з Болгарії зробила страхітливий прогноз про те, що Землю чекає метеоритний удар. До всього іншого, вона відзначала, що Росія постраждає більше інших країн. 

Також провісниця натякала на цунамі яке сколыхнет світ у 2020 році і може принести кінець світу: в особливості від нього постраждають частину Китаю, Японії і Пакистану.

Крім того, медіум передбачила втрату слуху президентом США Дональдом Трампом.

Як Politeka писала, пророцтва Ванги збуваються одне за іншим, майбутнє світу вирішене: що гряде в 2020 році.

Також Politeka повідомляла, що легендарний чернець напророкував поява незвичайної раси, названа дата.