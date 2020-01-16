На Російську Федерацію незабаром, згідно з раніше невідомим пророцтва Ванги, чекають величезні проблеми

Про це в ефірі російського телеканалу розповів племінник болгарської віщунки Ванги Стоян Стоянови, передає Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, перед смертю Ванга не часто піднімала теми політики, однак йому вдалося дізнатися від відомої прорицательниці "про майбутнє світу, хвороби і багато інших речей".

Стоян підкреслив, що Ванга дуже точно передбачила розпад Радянського Союзу і передрекла Росії величезні проблеми.

"Вона сказала, що в Росії буде багато проблем, але Росія буде відроджуватися. Вона сказала, що буде час, коли про Росію говоритимуть не "Росія", а "О, Русія" – тобто, з величезною повагою до російського народу", – заявив в ефірі родич Ванги.

За словами племінника віщунки, перед відходом з життя Ванга ще пророкувала смерть одного з родичів від злоякісної лейкемії, після чого вчені, як вона стверджувала, відкриють ліки від онкології. Але через якийсь час людство очікує більш страшна напасть.

"Погано те, що вона замовкла і сказала, що після раку буде ще хвороба страшніша, як людина стоїть, так і буде розпадатися, і його імунна система загубиться. Напевно, це було про СНІД. У природі є баланс між хворобами і ліками", – резюмував Стоянови.

Нещодавно в мережі з'явилися передбачення Ванги про події, які віднесли до 2020 року. Так, легендарна пророчиця з Болгарії зробила страхітливий прогноз про те, що Землю чекає метеоритний удар. До всього іншого, вона відзначала, що Росія постраждає більше інших країн.

Також провісниця натякала на цунамі яке сколыхнет світ у 2020 році і може принести кінець світу: в особливості від нього постраждають частину Китаю, Японії і Пакистану.

Крім того, медіум передбачила втрату слуху президентом США Дональдом Трампом.

Як Politeka писала, пророцтва Ванги збуваються одне за іншим, майбутнє світу вирішене: що гряде в 2020 році.

Також Politeka повідомляла, що легендарний чернець напророкував поява незвичайної раси, названа дата.