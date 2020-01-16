Зима 2020 року б'є температурні рекорди за всю історію спостережень, проте глобальне потепління може привести до катастрофічних процесів, пише Обозреватель

Глобальне потепління перестало бути для українців метафорою. Цієї зими середня температура в Україні на 4-6 градусів вища за кліматичну норму. Фахівці прогнозують, що аномальні температури збережуться і в 2020 році.

Більш того, якщо не прийняти термінові заходи на глобальному рівні щодо скорочення викидів парникових газів в атмосферу, до кінця сторіччя будуть затоплені Крим, Херсонська та Одеська області.

Провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило зазначив, що зимові температури в Україні стали на 4-6 градусів вищі за норму. У грудні 2019 року вже побито три температурні рекорди. Наприклад, 18 грудня середньодобова температура виявилася на цілих 4 градуси вище історичних максимальних значень.

Завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології УкрГМИ ДСНС України та НАН України Віра Балабух зазначає, що аномальні тенденції посилюються. Переміщення повітряних мас вже порушено, що призводить до несподіваних аномалій, як сніг у Сахарі, а тропічні повітряні маси можуть поширюватися за полярне коло.

За словами експертів, погода в 2020 році буде схожа минулорічну. Зима буде м'якою, весна тривалої, а літо жарким і сухим. При цьому протягом кожного місяця можливі сильні перепади температур, що може призвести до масштабних повеней та інших катастроф.

Експерт громадської організації "Экодия" Євгенія Засядька розповіла, що дослідження показують катастрофічні для України наслідки в тому випадку, якщо глобальне потепління не буде зупинено. При підвищенні глобальної температури на 3 градуси в Україні буде затоплено більше мільйона га земель і 590 населених пунктів.

“Постраждає прибережна територія України, найбільше дістанеться Херсонській області, за нею Одеська та іншим", – повідомила Засядька.

Нагадаємо, погода готує новий удар, ранок і ніч будуть нещадними.

Як повідомляла Politeka, весна увірветься в Україну в середині січня, погода зійшла з розуму.

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