Близько 50 тисяч людей можуть втратити роботу

British American Tobacco перестав діяти в Україні, після прийняття Верховною Радою поправок до закону №1049

Цей закон зробив виробництво тютюнової продукції нерентабельною.

Тепер з'явилася інформація, що в 2020 році ціна на сигарети може вирости в 2 рази.

Згідно з поправками до закону, буде обов'язкова націнка роздрібних продавців, тому виробники сигарет почнуть збільшувати ціни на товар. Таким наслідком може бути зменшення обсягу товару, а після — і зупинка виробництва.

В результаті цього близько 50 тис. людей можуть втратити роботу, які в даний момент працевлаштовані в тютюновій сфері.

Передбачається, що стане значно більше контрабандних сигарет — аж до 27 млрд штук, 50% від легального ринку сигарет. Це пов'язано з тим, що в українців низька купівельна спроможність, і далеко не всі будуть купувати сигарети за новими цінами.

Нещодавно ми писали, що інфляция в Україні у 2020 році буде набагато вище, ніж у 2019 році.

Основною причиною називають девальвацію гривні, яка, за прогнозами, до кінця року може впасти до 27 грн/дол.

Українцям варто готуватися до масового подорожчання.

За словами аналітиків, через подальше планове підвищення акцизів продовжать дорожчати сигарети, так як до 2023 року ціни на них повинні піднятися до європейських, або в середньому 100 грн за пачку.

З січня вже подорожчав природний газ, через підвищення цін на нафту припинилося здешевлення нафтопродуктів.

Не виключено підвищення цін на електроенергію, проїзд залізницею.

При цьому експерти відзначають, що ціни на продукти вже зараз практично досягли рівня європейських, і навряд чи їх будуть сильно підвищувати.

Очікується, що інфляція в 2020 році може скласти близько 10%. Однак точний її рівень поки назвати складно, адже невідомо, наскільки жорсткою буде в 2020 році грошова політика Нацбанку, хоча його голова Яків Смолій вже повідомив, що буде подальше зниження облікової ставки. Також неясно, як активно Мінфін продовжить випускати ОВДП, зміцнюючи гривню.

Нагадаємо, експерт розповів, що буде з цінами на продукти в 2020: деталі.

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