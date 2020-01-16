Незважаючи на всі запевнення Росії, що на Донбасі воюють шахтарі і добровольці, у мережі з'являються все нові докази цієї жахливої брехні
І публікують викривальні фото і відео самі ж воюваки, які, не соромлячись, демонструють своє місцеперебування в інтернеті.
Черговий відеодоказ опублікував у своєму блозі користувач під ніком Vіtаuskаs. В кадрі – знищене війною Дебальцеве і російські найманці, які передають вітання додому та ображають українців.
«Хроніки «цивільної» війни в Україні. «Іхтамнєти» передають привіти додому в Росію зі зруйнованого ними Дебальцевого. Ось чому в РФ на конституційному рівні і скасовується міжнародне право. Але є для путінських вбивць погана новина. Такі злочини терміну давності не мають», – підписав відео блогер.
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Обережно, ненормативна лексика!
У коментарях користувачі не стримують емоцій.
«Росія зло», «Мерзота», «Правду сказав на початку - людей там немає, одні собаки», «Весь набрід зібрався», «Пі**ець.. бидло , мерзота і гниди. Братньому народу ножа в спину .. потім не дивуйтесь чому росіян гноблять і ненавидять скрізь . « е , б*я , чо , на*** , ее ..» . Барани с**а», «Кращі представники народонаселення Мордора. Інтелігентні, ерудовані, аристократичні й одухотворені обличчя. З родослівними прізвищами йдуть корінням у глибину століть», – пишуть під відео.
Раніше ми розповідали про те, що Росія перекидає на Донбас техніку і військових. Так, за словами жителів окупованих територій, близько 30 інструкторів-розвідників армії РФ будуть навчати бойовиків, а значить, підозрюють люди, різко зросте кількість ДРГ не тільки в ОРДЛО, але і в прилеглих районах.
Нагадаємо, бойовик Прилєпін пішов на підвищення у Путіна.
Як повідомляла Politeka, Путін підготував РФ до нових бойових дій.
Також Politeka писала, що Путін почне удар по Європі з України.