Незважаючи на всі запевнення Росії, що на Донбасі воюють шахтарі і добровольці, у мережі з'являються все нові докази цієї жахливої брехні

І публікують викривальні фото і відео самі ж воюваки, які, не соромлячись, демонструють своє місцеперебування в інтернеті.

Черговий відеодоказ опублікував у своєму блозі користувач під ніком Vіtаuskаs. В кадрі – знищене війною Дебальцеве і російські найманці, які передають вітання додому та ображають українців.

«Хроніки «цивільної» війни в Україні. «Іхтамнєти» передають привіти додому в Росію зі зруйнованого ними Дебальцевого. Ось чому в РФ на конституційному рівні і скасовується міжнародне право. Але є для путінських вбивць погана новина. Такі злочини терміну давності не мають», – підписав відео блогер.

Обережно, ненормативна лексика!

Хроники "гражданской" войны в Украине. "Ихтамнеты" передают приветы домой в Россию из разрушенного ими Дебальцево.

Вот почему в РФ на конституционном уровне и отменяется международное право. Но есть для путинских убийц плохая новость. Такие преступления срока давности не имеют pic.twitter.com/2zATQwXJl0 — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) January 16, 2020

У коментарях користувачі не стримують емоцій.

«Росія зло», «Мерзота», «Правду сказав на початку - людей там немає, одні собаки», «Весь набрід зібрався», «Пі**ець.. бидло , мерзота і гниди. Братньому народу ножа в спину .. потім не дивуйтесь чому росіян гноблять і ненавидять скрізь . « е , б*я , чо , на*** , ее ..» . Барани с**а», «Кращі представники народонаселення Мордора. Інтелігентні, ерудовані, аристократичні й одухотворені обличчя. З родослівними прізвищами йдуть корінням у глибину століть», – пишуть під відео.

Раніше ми розповідали про те, що Росія перекидає на Донбас техніку і військових. Так, за словами жителів окупованих територій, близько 30 інструкторів-розвідників армії РФ будуть навчати бойовиків, а значить, підозрюють люди, різко зросте кількість ДРГ не тільки в ОРДЛО, але і в прилеглих районах.

Нагадаємо, бойовик Прилєпін пішов на підвищення у Путіна.

Як повідомляла Politeka, Путін підготував РФ до нових бойових дій.

Також Politeka писала, що Путін почне удар по Європі з України.