Скандально відомий кримський бізнесмен Олег Зубков назвав російського президента Володимира Путіна «грошовим мішком» для півострова

Власник білогірського парку львів «Тайган» і ялтинського зоопарку «Казка» опублікував у своєму блозі послання до Путіна, передає Politeka.

У ньому він поскаржився главі РФ на керівника окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова. Лист вийшов дуже емоційним, і тепер невідомо, як на нього відреагує і так ворожо налаштоване керівництво анексованого півострова.

За його словами, в тому, що в Криму все погано, винен Аксьонов.

«От ви, шановний Володимир Володимирович, думаєте, що Крим ваш?! Ні, він не ваш, ви лише грошовий мішок для Криму, і ви вже витратили на Крим 600 мільярдів рублів і ще, впевнений, витратите стільки ж у найближчі роки. Може, ви думаєте, що Крим наш?! Ні, на жаль, шановний Володимир Володимирович, Крим і не наш. Кримчан чморять і гноблять в Криму, змушують згортати бізнес і їхати з Криму. Не думайте, що я такий один, таких підприємців сотні і тисячі», – написав Зубков.

Призначення Аксьонова на другий термін керувати півостровом Зубков назвав «стратегічною помилкою» Путіна, оскільки його ставленик неефективний на своїй посаді, «заплив жиром», «забронзовів від власної величі» і не помічає очевидних речей. Але найголовніше, підкреслює автор послання, це те, що Аксьонова вже не любить народ Криму.

«Не вірите?! Нехай Ваші помічники почитають відгуки і коментарі під будь-яким публічним виступом С. Аксьонова. А раз немає довіри, то й діла вже не буде», – пише він.

Зубков просить російського президента повернути Крим кримчанам, а Аксьонова забрати в Москву.

«А до нас надішліть такого главу як, наприклад, сьогоднішній мер р. Ялти В. І. Імгрунт. Тоді і ми будемо пишатися Кримом і трудиться на його славу, і Ви будете спокійні за російський Крим!», – йдеться у посланні.

Зазначимо, що буквально нещодавно Зубков розповідав, як добре жилося йому при Україні і навіть назвав себе «проукраїнським». Проте всі чудово пам'ятають, що саме ця людина свого часу активно раділа анексії півострова Росією і погрожувала нацькувати своїх левів на українців, які прийдуть захищати Крим.

Нагадаємо, відомий кримчанин поплатився за любов до Путіна.

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