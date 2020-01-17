«Ми, звичайно, з Україною будемо разом. Ми нічим не відрізняємося один від одного, ну взагалі нічим. Цей бардак закінчиться рано чи пізно», заявив актор.

Варто відзначити, що Охлобистін неодноразово робив випади в бік України.

Раніше затятий прихильник «русского міра» і українофоб в ефірі одного з пропагандистських телеканалів заявив, що Україна – це «вигадана країна».

За такою логікою, він називає нашу країну частиною Росії, яка обов'язково повинна увійти до складу «Російської імперії».

Крім того, він переконаний, що зараз Україна переживає «глобальні геополітичні зміни» та після зміни кількох поколінь можна буде говорити про «примирення братніх народів».

«Багато патріотів роблять помилку, вважаючи, що Україна загине. Ні фіга вона не загине – тому що сьогодні вона переживає все те, що у нас було в кінці 80-х – початку 90-х. А це глобальні геополітичні зміни. У підсумку, я думаю, ми все одно будемо братами, друзями, добрими сусідами. Тому що неможливо розлучити одну єдину біомасу», – розповів скандальний актор.

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