Візажистка з Данії Сара Марі Кларк стала знаменитістю після того, як вирішила відростити густу моноброву
Історією свого успіху 18-річна візажистка розповіла британським ЗМІ.
За її словами завдяки новій зовнішності стала користуватися успіхом у чоловіків.
Ідея припинити вищипувати брови прийшла до неї в березні 2019 року, попри несхвалення з боку друзів. Вона зважилася на сміливий експеримент після того, як побачила, як візажисти в Instagram малюють широку брову на обличчях моделей.
Головне за ніч: гучний провал Зеленського, ляпас від МВФ і вердикт Гончаруку
Постаріла Джанабаєва з глибоким декольте вразила виглядом на сцені: «стрибають туди-сюди»
Дорофєєва без білизни влаштувала фотосесію для дорослих прямо на пляжі: "А Дантесу подобається, що...."
Весілля Кіркорова та Успенської, з'явилося нове зізнання: "Я так люблю його"
Після цього дівчина почала відрощувати густу брову.
Згодом, вона знайшла більше впевненості, бо стала помічати, що все більше дівчат у соцмережі дотримуються цього тренду і перестають вищипувати брови.
Новий образ Кларк припав до душі фотографам, які звернули на неї увагу і почали запрошувати у різні проекти в якості моделі.
Крім того, вона зізналася, що не бачить ніякої проблеми в надмірної рослинності на жіночому тілі, і закликала інших дівчат припинити соромитися своїх особливостей і не звертати увагу на негатив з боку.
Також дівчині доводиться стикатися і з критикою, в основному від незнайомців в мережі, однак вона вже змирилася з такою реакцією. Більш того Сара з допомогою своєї популярності хоче довести суспільству, що такі особливості зовнішності — це нормально, і соромитися цього не варто.
Раніше ми повідомляли, що дівчина зробила кілька операцій, щоб стати схожою на ляльку Барбі.
Їй лише 18 років, а вона вже пережила кілька пластичних операцій, щоб перетворити себе в ляльку. Батьки не шкодують грошей на захоплення дочки.
Нагадаємо, дівчина зробила кілька операцій, щоб стати Барбі: «залишилося видалити ребра», фото
Як повідомляла Politeka, чоловік став живою «лялькою Барбі»: фото наслідків пластичних операцій
Також Politeka писала, що українська «Барбі» стала актрисою полунички після пластичних операцій: фото 18+