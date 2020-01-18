Вона зізналася, що не бачить ніякої проблеми в цьому

Візажистка з Данії Сара Марі Кларк стала знаменитістю після того, як вирішила відростити густу моноброву



Історією свого успіху 18-річна візажистка розповіла британським ЗМІ.

За її словами завдяки новій зовнішності стала користуватися успіхом у чоловіків.

Ідея припинити вищипувати брови прийшла до неї в березні 2019 року, попри несхвалення з боку друзів. Вона зважилася на сміливий експеримент після того, як побачила, як візажисти в Instagram малюють широку брову на обличчях моделей.

Після цього дівчина почала відрощувати густу брову.

Згодом, вона знайшла більше впевненості, бо стала помічати, що все більше дівчат у соцмережі дотримуються цього тренду і перестають вищипувати брови.

Новий образ Кларк припав до душі фотографам, які звернули на неї увагу і почали запрошувати у різні проекти в якості моделі.

Крім того, вона зізналася, що не бачить ніякої проблеми в надмірної рослинності на жіночому тілі, і закликала інших дівчат припинити соромитися своїх особливостей і не звертати увагу на негатив з боку.

Також дівчині доводиться стикатися і з критикою, в основному від незнайомців в мережі, однак вона вже змирилася з такою реакцією. Більш того Сара з допомогою своєї популярності хоче довести суспільству, що такі особливості зовнішності — це нормально, і соромитися цього не варто.

Раніше ми повідомляли, що дівчина зробила кілька операцій, щоб стати схожою на ляльку Барбі.

Їй лише 18 років, а вона вже пережила кілька пластичних операцій, щоб перетворити себе в ляльку. Батьки не шкодують грошей на захоплення дочки.

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