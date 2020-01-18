Народний синоптик Леонід Горбань розповів, на яку весну можуть розраховувати українці.

За словами експерта, у березні Україну накриють морози. Незважаючи на те, що зима в нашій країні порівняно тепла, березень буде по-зимовому холодним. Горбань пояснює, що 2020 рік за класифікацією Брюсова календаря – це рік Місяця. У ці роки весна завжди холодна.

«До середини березня триматимуться сильні морози. У квітні – холодно і сиро, тільки в кінці місяця стане ясно і тепло», - розповів Леонід Горбань.

За його словами, в травні буде жарко. При цьому не буде дощів, що призведе до посухи і сильної спеки.

Синоптик Гідрометцентру Тетяна Чорна розповіла, що зараз українці зіткнулися з аномальною зимовою погодою. Звичайно, і раніше траплялося, що погода в січні була теплою, але, за словами синоптика, вона раніше ніколи не трималася протягом усього місяця. Чорна підкреслила, що таке потепління вперше фіксується в Україні. Цікаво, що тепла погода без мінусової температури протримається в країні як мінімум до 23 січня. Потім стовпчик термометра може поповзти вниз, але не дуже сильно.

Як пояснює Тетяна Чорна, таке потепління пов'язане з перенесенням повітряних мас. Якщо б встановилося стійке перенесення арктичних мас, українці могли б розраховувати на традиційну зиму. Зараз же до нас йдуть повітряні маси з Атлантики і північного заходу Європи. За словами синоптика, всьому виною зміни в атмосфері і парниковий ефект.

Втім, Чорна теж прогнозує, що холода рано чи пізно прийдуть в Україну. За її словами, це може статися навіть у квітні.

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