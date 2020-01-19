В Україну прибув борт з тілами загиблих з збитого іранськими ППО Boeing, передає ТСН

В аеропорту родичі загиблих, журналісти і просто небайдужі українці зустрічають тіла жертв збитого в околицях Тегерана літака МАУ. За інформацією ТСН, борт приземлився біля 11:00 за київським часом. Першим його зустрічає президент Володимир Зеленський.

Зустрічають тіла загиблих всього кілька тисяч чоловік. Серед них не тільки родичі, чиновники та журналісти, але і практично всі співробітники компанії МАУ і безліч звичайних українців. Люди покладають квіти і запалюють свічки пам'яті. Раніше президент МАО Євген Дихне закликав усіх небайдужих зустріти “ангелів рейсу Тегеран-Київ”.

Тіла доставлять на батьківщину літаком міністерства оборони України. Їх супроводжують дипломати та експерти, які розбиралися в причинах аварії і займалися ідентифікацією тіл. До 19-00 в аеропорту “Бориспіль” можна буде попрощатися з трагічно загиблими українцями.

Нагадаємо, трагедія з рейсом " Тегеран-Київ української авіакомпанії МАУ сталася в околицях столиці Ірану 8 січня. Влада ісламської республіки спочатку стверджували, що літак зазнав аварії через технічні причини. Потім, під тиском фактів, їм довелося визнати, що літак був помилково збитий іранської ракетою. В результаті трагедії загинуло 176 чоловік, серед яких 11 українців - 9 членів екіпажу та 2 пасажирів.

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