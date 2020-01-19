Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у своєму привітанні українців з Хрещенням засумнівалася в традиції занурюватися в ополонку

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Facebook політика.

Тимошенко написала, що за традицією на Хрещення деякі люди святять" не тільки воду, але і себе, занурюючись з головою в ополонку. У зв'язку з аномальним теплом зимою, лід на річках і озерах переважно відсудній. Тимошенко вважає, що засмучуватися з цього приводу не варто.

“Можу вас запевнити, що ні Іоанн Хреститель, ні сам Ісус в ополонку зроду не стрибали і навіть льоду не бачили. Бо жили зовсім в іншому кліматі", - написала Тимошенко.

Також Тимошенко пустилася в філософські міркування про долю українців, які “ніяк не навчаться” жити по-новому і щасливо. “Складається враження, що ми більше любимо самі випробування, аніж винагороду за них”, - написала політик. І додала, що загалом така поведінка неправильна.

Користувачі в коментарях під постом розділилися. Одні почали вітати Тимошенко, інші розкритикували її за незнання Біблії.

“Не путайте хрещення Ісуса Христа і ваше «водохреща» це нічого спільного не має. Читайте Біблію і будете знати зо таке дійсно Хрещення і навіщо воно нам людям потрібно”, - написала одна з користувачок.

Інші користувачі порадили Тимошенко все-таки викупатися: “Юля йди викупайся, може брехати не будеш”, “З Хрещенням. Нехай вода змиє всі ваші гріхи. Влада це таке зло і для душі і для бідного народу”, “За ноги вниз головою”, “Не розумію за що ви дякуєте, добре щебече всі роки і ще краще бреше”.

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