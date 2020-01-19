Вночі 19 січня не стало відомого російського шоумена і екс-КВНщика, учасника команди "Місто П'ятигорськ" Тимура Гайдукова

Про смерть Гайдукова у соцмережі Фейсбук повідомив його друг Давид Мелік-Гусейнов:

«І в світле свято Хрещення — пішов… Спи, друже. Ти дав енергію позитиву багатьом людям, робив їх щасливими. А все почалося давним-давно — ліцей в Іноземцево, КВК в П'ятигорську. Твої особисті проекти. Ти був атомною станцією. І згорів».

Кілька років тому лікарі виявили у Гайдукова лімфобластний лейкоз. Він проходив лікування в одній з клінік Москви. Відомо, що Тимура лікували препаратом вартістю близько 120 тисяч доларів. Не маючи такої суми, друзі і колеги Гайдукова організували збір допомоги.

Гайдуков боровся до останнього. Коли стало відомо про страшний діагноз, він не падав духом, звертаючись до користувачів в мережі: «Зі мною зараз поруч моя сім'я, близькі допомагають як можуть. Будемо вдячні, якщо ви не залишитеся байдужими до моїй долі! Я готовий боротися, жити, працювати, бути поруч зі своєю сім'єю, бачити як росте донька!».

Раніше ми повідомляли, в листопаді минулого року в Росії не стало відомого режисера, сценариста, колишнього учасника КВК Євгена Замалієва. Влітку 2018 року лікарі діагностували у нього рак кісток - остеосаркому. Також у цей же період Замалієв переніс складну операцію, йому ампутували ногу. Примітно, що зірка приховував від друзів свій стан. Про те, що у нього рак, близькі дізналися в день операції.

Зазначимо, Євген Замалієв грав у команді КВК «Східні ворота», потім очолив збірну Бурятії в Прем'єр-лізі КВК в 2004 році і організував громадську організацію «КВК в Бурятії». Його фільм «Чайник» буквально «підірвав» країну і, як вважають кінокритики, саме він став точкою відліку бурятського «Буривуда».

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