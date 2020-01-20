Мешканка Первомайська Олена Сорокіна пробула рік в полоні у бойовиків за те, що клеїла в рідному місті листівки за Україну

Жінку звільнили в рамках великого обміну полоненими 29 грудня 2019 року, і про пережите вона розповіла виданню Deutsche Welle.

В мирному житті 50-річна жінка була співвласницею зоомагазину. Вона ніколи не приховувала свою проукраїнську позицію, що було дуже не по духу так званій владі «ЛНР». Два роки вона розклеювала листівки, поки одного разу потрапила в поле зору камер. За нею встановили спостереження.

Коли Сорокіна виставила на розпродаж товари зі свого зоомагазину, бойовики вирішили, що вона збирається поїхати в Україну, схопили її і закинули в мережі інформацію, що жінка повісилася. Проте потім з'явилася інформація, що Олену засудили до вищої міри покарання. Приховати її зникнення не вийшло через широкий розголос її зникнення.

Жінку засудили до 13 років позбавлення волі, звинувативши її у зраді Батьківщині, співпраці з СБУ та екстремізмі.

За словами Олени, їй вдалося уникнути тортур і фізичних знущань у підвалах «республіки», але психологічний тиск був дуже сильним. Жінка ж до кінця вірила, що Україна її обміняє.

Сьогодні вона проходить лікування у Феофанії, тому що в ув'язненні загострився варикоз, а також через погану воду у в'язниці у неї утворився камінь в жовчному міхурі, чекає операція.

Дізнавшись про те, що Україна пішла заради обміну полонених, Сорокіна була не в захваті.

«Якщо на такі великі поступки пішли дійсно заради обміну, то ми були б згодні сидіти там і далі. Потепління у відносинах між Україною і Росією дуже засмучує», – каже вона.

За її словами, повертати Донбас треба було раніше і більш радикальними заходами.

«Потрібно було ще в 2014-му відрізати світло, газ, воду, і все пішло б швидше. Зараз вони стали незалежними: у них газ, світло російські. По воді вони трохи від України залежать. Але там же ведеться шалене промивання мізків. Вже виросло покоління дітей, які виховані на агресії проти України», – розповіла вона.

І, незважаючи ні на що, в окупації залишається багато людей, які люблять Україну, але боятися говорити про це. Виїхати звідти можуть далеко не всі патріоти в силу різних обставин.

Тепер Сорокіна збирається дійти до ЄСПЛ, щоб притягнути до відповідальності і Росію, як країну-агресора, і слідчого так званого МДБ "ЛНР, і людини, яка свідчила проти неї в суді.

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