Одіозна Наталя Поклонська пригрозила приїхати в Київ заради розборок зі скандальним українським екс-нардепом Ігорем Мосийчуком

Словесна перепалка між «екс-прокурором» анексованого Криму, що втекла в Росію, і колишнім українським парламентарієм розгорілася в соцмережах. Почалося все з надмірно емоційного поста Поклонської в Фейсбук, в якому вона накинулася на Мосійчука, пригадуючи йому якісь заклики до її вбивства.

«У нього відібрало пам'ять – не пам'ятає своїх закликів вбити мене. Зараз вже вимагає видати мене в Україні. Хоче судити і відправити до в'язниці», - обурилася любителька Путіна і спільниця окупантів.

Вона пригрозила, що особисто приїде в Київ, щоб «розправитися» з українськими добровольцями. При цьому, на думку Поклонської, допомогти їй у цьому повинен буде Володимир Зеленський.

«Я готова приїхати до Києва, щоб допомогти Зеленському і його команді розібратися з такими недобитками, як цей бойовик. Готова оформити відрядження для допомоги братній країні…Так що, Мосійчук, знай: якщо я приїду, то тобі і твоїм дружків буде непереливки!», - заявила скандальна чиновниця.

Мосійчук, в свою чергу, опублікував відповідь Поклонській у своєму Телеграм-каналі.

Він запевнив її в тому, що в Україні її «чекають з нетерпінням».

«У Наталії Поклонської істерика! Вже зібралася їхати до нас в Київ допомагати президенту Володимиру Зеленському розбиратися зі мною і подібними мені. Скажіть цій мадам, нехай не сильно хвилюється, бо не пройде судову психіатричну експертизу перед тим, як отримати термін за державну зраду. А так чекаємо з нетерпінням!», - іронічно зауважив колишній нардеп.

Раніше ми писали про те, що Наталя Поклонська приїхала в окупований Крим і раптово заговорила українською мовою.

За словами Поклонської, вона приїхала на аннексированный півострів, щоб провести Різдво в компанії рідного батька.

"Христос рождається! Славімо Його! Або, як кажуть у Росії, з наступаючим Різдвом Христовим!", - підсумувала Поклонська у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, скандальна Поклонська заговорила українською в Криму, такого ніхто не очікував.

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