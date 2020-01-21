Гучний скандал розгорівся через одного з українських дитячих будинків

Приводом стали фотографії, які на своїй сторінці в Facebook опублікувала користувач Юлія Дякун.

На знімках зображені гори нових іграшок біля сміттєвих баків. У повідомленні наголошується, що їх напередодні привезли волонтери.

Відзначимо, в мережі відразу ж розгорілося гучне обговорення ситуації. Одних вкрай обурило те, що відбувається. У той же час знайшлися і ті, хто вызил іншу точку зору. Зокрема, зазначається, що дарувати м'які іграшки в дитячі будинки заборонено санстанцією.

«Коли-то попросила допомогти мені зібрати речі для багатодітної сім'ї. З того, що принесли - 90% - непотріб. Наприклад, кросівки, які розсипалися в руках. У дитячих будинках попереджають, що речі повинні бути нові або в дуже хорошому стані. Чомусь люди думають, що можуть відвезти туди своє сміття, і поставити собі галочку "чесноти"», «М'які іграшки санстанція забороняє», «М'які іграшки не приймають у дитячі будинки, притулки. Навіть нові. Перш ніж, щось жертвувати, прочитайте правила», «Зажрались вони», «Люди допомагають, а вони викидають допомогу. Ті діти не знають дитинства», - розійшлися в думках користувачі мережі.

Прокоментувала ситуацію і співробітник дитбудинку Людмила Дымпалова. За її словами, працівники взяли іграшки "на свій страх, щоб діти погрались", але приїхала комісія з Києва, яка зажадала, щоб усі іграшки та одяг, привезені волонтерами, були викинуті на їх очах.

Нагадаємо, для дітей ввели безкоштовне харчування: кому пощастило

Як повідомляла Politeka, школярів годуватимуть по-новому: «Шведський стіл», фото.

Також Politeka писала, дітей у школах нагодує персональний шеф-кухар: «Більше ніякої вермішелі».