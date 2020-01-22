Погода в Україні 22 січня здивує всіх, оскільки дощі й морози візьмуться за нашу країну з новими силами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.

Так, дощі очікуються практично по всій території країни, крім південних областей. Хмарність буде в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Також дощі «обійдуть стороною» територію анексованого українського Криму. Тут повітря прогріється до 1-7 градусів. Вночі ж варто очікувати від 0 до 2 тепла.

На решті території України будуть дощі з мокрим снігом. Стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 6 тепла. Вночі повітря охолоне до -2 до +3 за Цельсієм. У Карпатах вночі буде 5-10 градусів морозу.

У Києві та області синоптики прогнозують дощі зі снігом. Вночі буде від 0 до 2 тепла. Вдень повітря прогріється до 1-3 за Цельсієм.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Леонід Горбань, який досить точно дає прогнози на тривалі проміжки часу, розповів про те, якою буде весна 2020 року в Україні.

За словами синоптика, після теплої осені і досить м'якої зими українців чекає дуже неприємна весна з морозами і засухами до кінця сезону. Горбань прогнозує, що до кінця березня нас чекають сильні морози, в квітні буде холодно і сиро, як восени, а в травні стане настільки спекотно, що настане посуха.

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