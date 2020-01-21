Моз України прокоментував способи боротьби з епідемією коронавіруса

Моз України зробив заяву у зв'язку з поширенням у світі нового коронавіруса (nCoV), який може передаватися від людини до людини і здатний вбити. Про це повідомив телеграм-канал Klymenko Time.

Зазначимо, що в Україні випадків захворювання поки не зафіксовано, і панікувати не слід передчасно. Проте, слід взяти до уваги рекомендації українського Моз.

За інструкцією міністерства варто уникати тісного контакту з людьми, які мають симптоми гострої респіраторної інфекції, а також частіше мити руки з милом, особливо після прямого контакту з хворими людьми або їхнім оточенням.

Рекомендується також уникати тісного контакту з тваринами на фермах або в дикій природі, а людям з симптомами гострої респіраторної інфекції не можна при кашлі підходити надто близько до співрозмовників, і слід використовувати одноразові серветки при кашлі та чханні, частіше мити руки, скоротити контакти з іншими людьми.

За станом на понеділок, 20 січня, у китайському місті Ухвань і за межами Китаю офіційно зареєстрували 205 лабораторно підтверджених випадків хвороби, викликаної вірусом nCoV. Три людини загинули, 170 пацієнтів госпіталізовано.

Випадки захворювання серед тих, хто приїхав з Ухань, зареєстрували в Таїланді (два), Японії (один) і Південної Кореї (один).

Небезпека полягає в тому, що в цих країнах зараз відпочивають українці, і вони можуть привезти вірус з собою.

Нагадаємо, що місто спорожнів за нового смертельного вірусу, відео апокаліпсису. Відеодоказ в мережі привів блогер Михайло Голуб. Він на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter поділився відео, яке опублікував місцевий житель Шанхаю, де панує коронавірус.

«Житлові будинки в Шанхаї обприскують дезинфікуючим «порошком» після того, як місцевий житель, як повідомляється, заразився коронавірусом. Це відео було опубліковано іншому і не було офіційно підтверджено», – йдеться у підписі до відео.

На опублікованих кадрах можна побачити, що місто ніби «вимерла», і тільки по вулиці їде службова машина, яка обприскує будинку. Крім того, завивання сирени відсилає нас до моменту вибуху на АЕС у Чорнобилі. Атмосфера відео з Шанхаю не для людей зі слабкими нервами.

Нагадаємо, що таємниця нового смертоносного вірусу розкрита, все ще гірше: як передається.

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