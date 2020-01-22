Термін служби в армії необхідно скоротити, але при цьому повинно служити як можна більше українців

Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, є сенс зменшити термін. Багато хто не хочуть, бо це дуже довго, у них є якісь життєві плани і так далі. Якщо ми введемо систему, коли це буде набагато менший термін – це буде якісна підготовка, служба у бойових частинах – але не в зоні ООС, – вони отримають досвід", – сказав він.

За його словами, є ідея піднести строкову службу як "абсолютно унікальний життєвий досвід, корисний фізично і морально".

"Я за те, щоб залучати широкі верстви населення до армійській службі. Це повинно бути в нашій стратегії. Політика ще напрацьовується", – пояснив міністр.

Він зазначив, що солдат строкової служби в ЗСУ близько 10% і вони не роблять помітного впливу на боєздатність армії, і не виконують завдань у зоні ООС.

Міністр упевнений, що якщо скоротити термін служби призовників в армії і ввести якісну підготовку солдатів, багато з них будуть підписувати контракт про подальшій службі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про призов до 2020 року на строкову службу.

Згідно з законом, на строкову службу вже з квітня цього року будуть закликати чоловіків з 18 до 27 років, придатних за станом здоров'я та які не мають права на звільнення або відстрочку від призову. Заклики проходитимуть у квітні - червні (весняний) і у жовтні - грудні (осінній).

Цей указ набуде чинності з 1 березня 2020 року.

Зазначимо, український експерт Олексій Арестович раніше заявляв, що рішення прибрати строкову службу є величезною помилкою української влади.

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