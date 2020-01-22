Верхівка «ДНР» активно обговорює питання можливої реінтеграції Донбасу в Україну, хоча, судячи з того, як росіяни діють на фронті, у Кремля інші плани

Тим не менш, в ОРДЛО поширюються чутки про те, що восені 2020 року, імовірно вересень-жовтень, окуповані території таки повинні реінтегруватися в Україну. Про це повідомляється в телеграм-каналі «Вільнодумець».

Реінтеграція, природно, відбудеться лише за умови виконання вимог Кремля, і над тим, як ефективніше їх проштовхнути, працює ціла команда російських стратегів і політтехнологів, а допомагають їм у цьому колишні помічники екс-президента-втікача Віктора Януковича.

Мешканці Донецька розповідають, що Москва дала сигнал «керівництву» ОРДЛО готуватися до виборів. На даний момент в «Л/ДНР» до них готові і щосили підбирають кандидатури депутатів, формують виборчкоми і ділянки для голосування.

Одне з головних питань, що може стати каменем спотикання на шляху до реінтеграції, – загальна амністія, на якій наполягає Кремль, але якій опирається Україна.

Подейкують, що в ході Мінського формату і запланованоїна весну зустрічі нормандської четвірки Кремль буде наполягати, що «обидві конфліктуючі сторони (тобто «Л/ДНР» і ЗСУ, РФ не згадується) порушували права людини, вбивали, руйнували, захоплювали і здійснювали інші протиправні дії», і рекомендувати Україні ухвалити закон, згідно з яким всі бойовики в «Л/ДНР» будуть амністовані, а також амністувати українських військовослужбовців, їх командирів, добровольців, волонтерів, політиків тощо.

Більш того, в Москві планують продавлювати тезу, що це був внутрішній конфлікт в Україні, ось вона і повинна амністувати всіх громадян, які воювали на Донбасі. По суті, цей закон зрівнює терористів і сепаратистів із захисниками територіальної цілісності і незалежності нашої країни.

Що ж стосується відновлення зруйнованої інфраструктури ОРДЛО, то воно, на думку кремлівських кураторів, повинне проводиться Україною.

«Є нібито домовленості, що навесні 2020 року ряд українських олігархів заявлять про готовність відновлювати Донбас, а ЄС підтвердить, що готовий дати їм гроші. Не безоплатну допомогу державі Україна, не переселенцям і всім постраждалим, а у створені олігархами фонди», – йдеться у повідомленні.

Залишається сподіватися тільки на те, що українська влада розуміє, який капкан готує Росія, і не допустить реалізації кремлівських планів.

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