15-річна дівчинка з Китая, яка виглядала на десятки років старше через рідкісне генетичне захворювання, отримала нову зовнішність після пластичної операції

На днях дівчинка вперше з'явилася на публіці після операції, яка проходила в кінці минулого місяця і тривала сім з половиною годин.

Медики не дозволяли Сяо Фенг дивитися в дзеркало після операції, і дівчина не могла стримати сліз, вперше побачивши себе на цьому заході.

«Сьогодні найщасливіший день для моєї дочки. Вночі після операції я спав самим міцним сном, тому що вірив, що лікарі можуть виправити стан моєї дочки і допомогти їй жити і вчитися щасливо в майбутньому», - сказав батько Сяо Фенг Ван Хунда.

За словами лікарів, у Сяо Фенг була прогерия, рідкісне генетичне захворювання, яке зустрічається у одного з восьми мільйонів новонароджених і призводить до передчасного старіння.

У разі Сяо Фенг, захворювання торкнулося тільки її шкіру, а не її органи. У матері Сяо Фенга такий же стан.

Дівчинка-підліток змогла отримати медичну допомогу після того, як добрі незнайомці зібрали більше 20 000 фунтів стерлінгів, щоб покрити її медичні рахунки.

За даними лікарні, хірургічна операція відбулася 29 грудня, і в ній взяли участь 10 хірургів, три анестезіолога і п'ять медсестер.

Доктор Ши Лінчжі, глава лікарні, сказав, що хірурги видалили зайву шкіру товщиною в 7 сантиметрів. Медики також змінили ніс, брови і рот дівчинки.

У лікарні в кінцевому підсумку скасували всі медичні рахунки Сяо Фенг, які склали 500 000 юанів (72 448 доларів), тому що керівництво хотіло, щоб вона використовувала кошти, зібрані громадськістю, на її відновлення і майбутні дослідження.

До операції дівчинка ніколи не наважувалася зробити жодного селфи і не мала друзів.

«Ніхто не хоче грати зі мною, і тільки голуби готові супроводжувати мене, тому що вони не думають, що я потворна», - сказала дівчинка.

Її батько сказав, що її шкіра почала обвисати по всьому тілу, коли їй було близько року, і її стан погіршувався з віком.

Коли вона вчилася у початковій школі, її часто приймали за батьків учнів.

Після того, як вона закінчила свою середню школу на початку цього року, Сяо Фен вирішила припинити свою освіту і почати працювати вдома, тому що боялася зустрічатися з новими людьми і однокласниками.

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