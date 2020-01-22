Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні

Так, 22-23 січня відбудеться погіршення погоди через дощі та сильний вітер. З північного заходу Європи на територію України переміститься прохолодний циклон з вологим повітрям, про це попередили на сайті Укргідрометцентру.

23 січня по всій території України передають невеликі опади у вигляді мокрого снігу, місцями на дорогах ожеледиця. Без опадів залишаться тільки західні області країни. Температура повітря від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах – 4-9° морозу, в Одеській області – 1-6° тепла.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/сек.

У Києві можливий невеликий мокрий сніг, ожеледиця, протягом доби близько 0°, пориви вітру 15-20 м/с.

Цікаво, що дані Центральної геофізичної обсерваторії говорять про те, що найвища температура 23 січня в Києві була зафіксована в 1899 році і склала 9° тепла, тобто понад сто років такого жаркого січня не було в Україні. Найнижчу зафіксували в 1942 році, коли цього дня було 26° морозу.

24 січня без опадів не очікується. Можливі лише мокрий сніг та ожеледь на дорогах на півночі Лівобережжя.

Температура вночі 0-5° морозу, на Закарпатті, Прикарпатті та в східних областях -4-9°, у гірських районах до 13° морозу; вдень 24 січня передають 0-5° тепла, на заході та півдні країни до 8° тепла. Вітер переважно західний, 7-12 м/сек.

у Києві в п'ятницю буде без опадів, вітер західний 7-12 м/с, температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Нагадаємо, що раніше в Одесі найхолодніший місяць зими здивував аномальним теплом. Те, що погода вже не відповідає звичним для багатьох законів і часу року вже не теорія, а реальність. Так, жителі Одеси з інтересом спостерігають не тільки за цвітінням пролісків, але і більш екзотичних рослин.

Працівникам Одеського національного університету ім. Мечникова вдалося побачити цвітіння гиппеаструма гібридного сімейства амарилісових.

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