Поки Україна перетравлює зарплати реальні і бажані нинішніх міністрів і депутатів, колишні парламентарі на життя не скаржаться

Так, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко розбагатів на 227 тисяч 581 гривень, що вказав у своїй декларації, передає Politeka. Екс-нардеп зазначив, що це – депозит зі вкладу у «Ощадбанку».

Така сума – непогана підмога для політика, який, згідно з Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зараз безробітний.

Що ж стосується зарплат діючих чиновників, то серед діючих міністрів найвища зарплата у глави МВС Арсена Авакова. У середньому він отримував у місяць 100 041 гривень, повідомляє «112.ua».

найменша середня зарплата виявилася у міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета - 32 386 гривень. У грудні він отримав 17 544 грн, а в листопаді – 16 тисяч.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук в середньому отримує 60 479 гривень.

Міністр освіти Ганна Новосад, яка скаржилася, що зарплати в 36 тисяч їй не вистачить, щоб у майбутньому виховати дитину, в 2019 році в середньому одержувала 63 446 гривень. Так, у вересні їй заплатили 38 288 гривень, у жовтні - 37 981, в листопаді - 39 103, а в грудні 138 412 гривень, в тому числі надбавки - 42 412 гривень і премії 96 тисяч гривень.

Міністр юстиції Денис Малюська теж був незадоволений зарплатою. За його словами, якщо її не піднімуть до 80-100 тисяч гривень, він піде шукати іншу роботу. Однак у грудні минулого року його зарплата була більш ніж достойною. Він отримав 226 361 гривень (в тому числі надбавки - 35 961 грн і премії 190 400 грн). У вересні, жовтні і листопаді його зарплата становила 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн відповідно. Середня ж заробітна плата в 2019 році у Малюськи була на рівні 75 734 гривень.

Нагадаємо, нищая" Новосад виправдалася за скарги на дохід у 36 тисяч.

Як писала Politeka, "Слугам народу" хочуть урізати скандальні зарплати до дев'яти тисяч.

Також Politeka повідомляла, що Гончарук вляпався у скандал з космічними преміями Кабміну.