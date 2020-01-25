25 січня жителі України відзначають День святої Тетяни. Всіх дівчат у таке свято традиційно вітають з іменинами. Пропонуємо найкращі листівки, які гарантовано піднімуть настрій будь-якій Тетяні. Не варто забувати, що одночасно справляють День студентів, яких теж потрібно привітати зі святом.

Святу Татіану шанують не тільки у православному, але і католицькому християнстві. Історія свідчить, що жінка жила в 3 столітті нашої ери. Вона народилася в Римській імперії в родині багатих християн. Коли до влади прийшов імператор Олександр Північ, то наказав схопити Тетяну, яка на той момент була дьяконицею. Правитель вирішив насильно відвернути дівчину від Господа і змусити поклонятися своїм богам.

Насамперед привели християнку до храму Аполлона і зажадали вклонитися його статуї. Як стверджують джерела, Тетяна молилася Ісусу Христу, після чого зображення олімпійського бога знищив землетрус. Язичники не здалися і почали катувати заручницю. Але всі рани зцілялися. У підсумку до Тетяни прилетіли чотири ангела і заговорили з нею. Кати одразу ж увірували в Господа.

Імператор же залишився непохитним. Під час суду християнці пообіцяли свободу, якщо вона принесе жертву богам. Після відмови, дівчині обстригли волосся і замкнули в храмі Зевса (Юпітера). Через два дні жерці побачили, що Тетяна в порядку, а статуя римського божества розбита. Відомо, що незабаром дівчину стратили разом з батьком. Їм обом знесли голови мечем у 226 році. Тоді ж її визнали великомученицею і святою.

Як так вийшло, що Тетяна стала покровителькою студентства? Це сталося також в часи імперії, але вже Російської. У 1755 році імператриця Катерина підписала документ про створення першого великого ВНЗ — Московського державного університету. І саме 25 січня, у день Тетяни. Ця дата також припала на закінчення семестру. Тому радісні студенти спочатку влаштовували молебень на честь своєї заступниці, а потім розігрували викладачів і гуляли по місту. Пізніше імператор Микола I вирішив, що святкувати слід не тільки московським, але і всім студентам взагалі.

Важливо пам'ятати, що кожна Тетяна — це насамперед жінка. Тому привітання повинно бути максимально ніжним і романтичним. Особливо, якщо листівку вручає чоловік. Коханій дівчині буде приємна картинка з квітами. На них особливо дивитися взимку, коли до весни залишається ще цілий місяць.

Свято пов'язують зі святої Тетяною. А тому його часто називають Днем Ангела. Християнські мотиви теж можна відобразити в листівці. Наприклад, додати ангелів або лик великомучениці. Тут добре підійдуть “гіфки” — анімовані картинки. Їх можна завантажити і відправити в месенджерах або соціальних мережах.

Вірші для листівок в День Тетяни

Звичайно, можна обмежитися тільки картинкою і коротким підписом. Але по-справжньому душевною листівка стане тільки з гарним текстом. Традиційно для цього використовують вірші.

Зимний день, морозный, снежный,

Деревья инеем горят.

День Татьяны нашей нежной —

Встречаем в конце января.

Сегодня мы тебе желаем

Счастья, мира и тепла,

Пусть Господь оберегает.

От любого в мире зла.

Пусть все будет без изъяна

Пусть не льются слезы зря.

Ведь ты, чудесная Татьяна,

Королева января.

***

Искренне поздравляю Татьяну

С этим радостным и добрым днем.

И нет в тебе ни горя, ни изъяна.

Таких нигде уж не найдем.

В День Татьяны солнце ярче светит

И мысли благородны и чисты.

Татьяна, ты должна сегодня встретить

Свою любовь, надежды и мечты.

***

У Тетянин день тобі я зичу

Любові, радості, добра,

Хай доля вдачі позичить.

Щоб завжди успішна була,

Свою любов оберігати,

Ніколи смутку не знати.

***

В Тетянин день тобі бажаю,

Добра, безмірної краси,

І від душі сьогодні я вітаю,

Зроблю, що скажеш, лише попроси.

Нехай же ласка, і любов, й натхнення,

Упевнено в долю ввійдуть,

Тобі бажаю щирого везіння,

Хай сумніви геть всі підуть!

Завдяки єдності з Днем студента, Татьянины іменини давно придбали молодіжний відтінок. Тому подрузі, чи коханій дівчині можна підібрати прикольні поздоровлення і записати їх у листівці. Ось пара прикладів:

Во, Татьяна, ты даешь,

Очень здорово живешь!

Как студентка удалая,

Только лучших признаешь.

И тебе такой не лень

Тусоваться в этот день.

Ты смеешься и поешь

И совсем не устаешь.

А с тобой гуляют рядом

Все студенты - очень рады.

***

День треба радісний відзначить,

Раді Танечки навкруг,

Без м’ячів давно не плачуть,

Їдять ложками ікру.

У це свято чарівне

Я спішу вас привітати,

Хай втікає все сумне

А вдачу просим завітати.

Проза для листівок на Тетянин день

Потрібно визнати, що не всім подобаються вірші. Іноді простіше і надійніше передати свої думки без рими. Можна записати привітання для Тетяни самостійно або вибрати вже готовий текст за смаком.

В цей святковий день славлять всіх Тетян! З чим і вас від усієї душі вітаю. Бажаю, нехай свята великомучениця завжди захищає від лиха, приходить на допомогу у лиху годину і підтримує у всіх починаннях. Нехай в житті буде побільше радісних моментів і успіхів!

***

Танюша, ось і настав День ангела! Нехай за твоєю спиною виростуть величезні крила від радості і перемог. Будь самою веселою, прикольною і привабливою. Нехай кожен день тебе чекають приємні і незабутні сюрпризи. Нехай тобі буде завжди тепло від добра і турботи оточуючих. Нехай збуваються всі мрії. Зі святом!

***

Сьогодні у тебе відразу два свята! З радістю вітаю тебе з Днем Тетяни та студентства! Бажаю тобі бути доброю, по-янгольському красивою, успішною в житті і навчанні! А здоров'я хай завжди буде міцним, як граніт науки.

***

Великий День Тетяни бажаю тобі прямої і надійної дороги до заповітної мрії. Нехай на ній зустрічається тільки вдача і успіх. Нехай твій ангел з небес розганяє хмари смутку і освітлює шлях у важку хвилину.

Привітання до дня студента у віршах

В 2020 році деякі українці залишилися вірними традиціям і справляють День студента 25 січня. Більшість учнів святкують тільки міжнародний день — 17 листопада. З 1999 року Україна визнала цей день офіційним святом.

Але є ентузіасти, які для вірності відзначають двічі на рік: восени і взимку. Тому їх теж варто вітати яскравою листівкою. А підписати її найкраще прикольними віршами.

Кто часто спит на первой паре?

Не по погоде кто одет?

Кто сутками недоедает?

Гадать не надо тут: студент!

Пусть сессию закроют автоматом!

«Халява» чтоб не покидала!

Пусть преподы не грузят сопроматом!

Веселье чтоб не угасало!

***

С днем студента поздравляю!

Легкой сессии желаю,

Ты учись студент, трудись,

И все будет зашибись.

Не гуляй, не развлекайся,

Лучше делом занимайся,

Шпоры ты себе катай,

Не получишь нагоняй!

Сессию сдай на отлично,

Зарабатывай прилично,

От родителей съезжай!

И тогда, студент, гуляй!

***

Про іспити та заліки

Сьогодні ти забудь.

День веселого студента -

Вже пора вина хильнуть!

Відклади свої конспекти,

Заховай оті книжки,

Зачекають всі проекти!

Відпочинь за ці роки.

***

На честь свята я бажаю,

І келих повний піднімаю,

Щоб освіта не „вбивала”

В житті лише допомагала.

Щоб професор веселився,

Ніколи на тебе не злився.

У заліковці - лиш "відмінно"

І любов зігрівала постійно!

Привітання студенту в прозі

Молодь любить відзначати своє свято за столом. Такі вже традиції. Досить практично дарувати листівки з текстом, який може послужити тостом. Правильні слова зроблять свято стане яскравим і урочистим. У вітальні листівки варто додати смішні жарти і приколи, які розвеселять товаришів. Для близьких друзів можна записати кліп і показати його, коли всі будуть вже напідпитку. У відео можна додати веселі фотографії, зроблені на навчанні або під час минулих гулянок у гуртожитку.

День студента — це свято веселощів, радості і дружби. Нехай ці враження запам'ятаються на довгі роки і зігрівають холодними зимовими вечорами. Не забувай університетських друзів і завжди втілюй свої мрії. Буде непогано, якщо в цьому тобі допоможуть отримані знання.

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Вітаю з днем студента! Отримай від мене потужне благословення, щоб сесії закривалися без найменших зусиль, а в заліковці водилися лише хороші оцінки. Збережи молодість і юнацьку кмітливість на все життя. Разом з друзями, які допоможуть тобі пережити це свято!

***

Студентські роки — найбільш веселі, хвилюючі і пустотливі. Молодість швидко мчить, змітаючи всі перешкоди на своєму шляху. Збережи цю енергію і запал до самої старості. Нехай вони ще довгі роки тягнуть тебе до вершин за інерцією.

Нагадаємо, коли Тетянин день: заборони і прикмети свята.

Як повідомляла Politeka, День студента і Тетянин день 2020: історія, традиції, чого не можна робити 25 січня.

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