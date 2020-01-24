Колишній полонений "ЛНР" Денис Секацький розповів, що на окупованій території Луганської області є безліч могильників з тілами закатованих до смерті українців
Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За його словами, терористи вбивали людей через непрофесіоналізм.
"Як представники спецслужби, співробітники ФСБ знають межу людських можливостей - в тих же уколах, шокотерапії, воді. Вони знають, коли потрібно зупинитися, їх цьому вчать. Місцеві терористи цих норм не знають. Про що можна говорити, якщо він був двірником і став "дізнавачем"?" - розповів колишній бранець.
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Секацький додав, що мертвих вивозили в штольні, скидали тіла в повітряно відвідні шахти і копанки.
"Я думаю, що якщо Україна туди зайде - там знайдуть цілі могильники. У 2014 році людей спалювали в Луганську прямо на ремонтному заводі. Поховань дуже багато", - зазначив він.
Крім того, Секацкий підкреслив, що офіційні цифри значно применшені і він готовий показав всі поховання.
15 квітня 2016 року Секацького затримали. Далі були тортури, два місяці в російській в'язниці прикутим до стіни, в кримінальній справі на нього зібрали 18 епізодів. Йому загрожувало довічне ув'язнення. Від цього його врятував лише обмін. Всього в полоні він провів три роки і вісім місяців.
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