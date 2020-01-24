Андрій Білецький нагадав про обстріл Маріуполя з «Градів» п'ять років тому, і розповів, що зробили українські бійці для запобігання повторення трагедії

У своєму Телеграм-каналі засновник полку Азов і лідер партії "Національний корпус" нагадав про те, як вранці 24 січня 2015 року бойовики вдарили з «Градів» по мікрорайону Східний мирного міста Маріуполя. Тоді загинула 31 людина і ще 93 були поранені. Всі жертви були мирними жителями, в тому числі постраждали діти і підлітки.

«Добре пам'ятаю Маріуполь в той ранок, 24 січня 2015 року. База Полку знаходилася недалеко від Східного, тому азовці були одними з перших, хто опинився на місці. Організовували першу допомогу, гасили пожежі, вивозили поранених на бойових пікапах і легковиках. Цієї пекельної роботи, на жаль, було предостатньо», - написав Білецький.

Він нагадав, що обстріл вівся з Широкіно, яке формально перебувало у «зоні розведення», узгодженій з росіянами Порошенком.

«Для нас це було останньою краплею, було прийнято рішення про підготовку операції по звільненню Широкіно. Її результат - створення буферної зони для того, щоб убезпечити Маріуполь, який після лютого 2015 залишається мирним містом, в яке більше не потрапляють «Гради», - підсумував політик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що рівно п'ять років тому бойовики обстріляли Маріуполь з «Градів». Обстріл почали вранці, близько 9:15. Всього бойовики випустили по мирному місту три повних залпи. Ракетні удари припали до житлового мікрорайону Східний і блокпосту ЗСУ в селищі Виноградне. Другий і третій залпи були випущені з 13:00 до 14:00.

Попадання снарядів були зафіксовані на вул. Київській, між школами № 5 і № 69, і біля Київського ринку. За даними батальйону «Азов», в зону ураження потрапили житлові квартали, приватний сектор та ринок у Орджонікідзевському районі міста.

В цей же день ватажок терористичного угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив про початок наступу на місто Маріуполь.

Пізніше Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що під Маріуполем українська артилерія знищила 4 установки «Град», з яких здійснювався обстріл Маріуполя.

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