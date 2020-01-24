Неадекватний чоловік напав на офіціанток в Полтаві та погрожував їм розправою. При цьому в ЗМІ розповіли про його зв'язки зі скандальним нардепом Іллею Ківою
У мережі з'явилося відео з полтавського пабу BeerHouse, на якому відвідувач, який називає себе «Віталіком», кидається на двох офіціанток з ножем (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).
«Ти питала, хто такий Віталя? Віталя - той, хто тебе вб'є, і ти не будеш жити», - загрожує нападник.
Чоловік веде себе вкрай агресивно, вигукує: «Я тобі голову нах*й відріжу!», а потім демонструє нацистське привітання і йде.
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Зазначається, що конфлікт стався наприкінці грудня минулого року. Керівник поліції Полтави Сергій Бейгул повідомив, що в ході слідства було встановлено особу чоловіка. Ним виявився 39-річний полтавець Віталій Воробйов, а його більш адекватним супутником - 34-річний Віктор Безручко.
Місцеве видання «Полтавщина» повідомляє, що Воробйов - колишній член кримінального угруповання «бригада Басистого» на прізвисько «Горобець». Крім того, повідомляється, що він – хороший знайомий нардепа від «Опозиційної платформи – за життя» Іллі Ківи, а в минулому ще і його водій.
Тим не менш у коментарі виданню «Страна» сам Ківа спростував цю інформацію.
«Зараз сфотографую всіх своїх водіїв і пришлю, щоб ні у кого питань не виникало», - пообіцяв він.
Пізніше нардеп розмістив у своєму Фейсбук фотографію зі своїм водієм на ім'я Віктор, який, за його словами, працює з ним більше двох років.
Раніше повідомлялося, що в мережі спливло архівне відео, на якому Ілля Ківа атакує невідомого чоловіка.
На кадрах Ківа наближається до чоловіка, який знімає на відео, і цікавиться, чи той хоче наразитися на конфлікт з депутатом, щоб продемонструвати свою хоробрість. На це автор відео відповідає, що він «піариться». У цей момент Ківа підходить впритул до нього і завдає удар. При цьому незрозуміло, чи дісталося і самому автору відео, або тільки його камері.
Потім, почувши, що відео транслюється в Фейсбук, Ківа йде зі словами: «Я зроблю вас відомим».
Нагадаємо, "рукоблуд" Ківа відзначився новою витівкою в Раді: "голою дупою на обличчя".
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Також Politeka писала, що Ківа знову осоромився дикими рухами в Раді, злили відео в мережу.