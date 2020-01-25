Зірка "95 Кварталу" Євген Кошовий привітав президента Володимира Зеленського і опублікував дуже дивне фото глави України

На фото Зеленський сидить у чорній футболці, а також на руках видно годинник. Президент сидить за столом, де стоїть один келих, можливо з шампанським. Але найцікавіша деталь - це ніс, адже з нього стирчить щось дивне, можна подумати, що Зеленський зробив собі пірсинг. На фоні можна помітити балконні двері,. а за нею міської нічний пейзаж. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку Євгена Кошового.

"З Днюхой, Братан", - підписав кадр комік.

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Раніше ми повідомляли, що Зеленський поставив крапку в питанні відставки Гончарука.

За його словами, Гончарук - "хороша машина".

"Він не наїздив ще то кількість кілометрів, після якого ви змінюєте автомобіль. І це не тому що я його зараз порівнюю з річчю. Це просто алегорія. Молодий, як мені здається, дуже потрібний цій країні, цього часу зараз чоловік. І речі, які ми обговорили, нюанси, він повинен їх змінити. Він втомиться – він піде. Він не впорається – він звільнить крісло. Це справедливо. Але ще трішечки йому потрібно часу, щоб показати результат", – вважає президент.

Повідомлялося, що Лукашенко переплюнув Путіна і звернувся до Зеленському.

У вітальній промові він серед іншого висловив сподівання на подальше поглиблення дружби двох народів і пообіцяв сприяти процвітанню України.

Крім цього білоруський лідер згадав про ІІ Форумі регіонів Білорусії та України, що відбувся 4 жовтня 2019 року, зазначивши, що залишився дуже задоволений результатами зустрічі, а також тим, як на даному етапі реалізуються досягнуті під час двосторонньої зустрічі президентів домовленості.

Нагадаємо, Зеленський прийняв рішення про висунення на другий термін, з'явилася заява

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