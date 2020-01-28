Сьогодні в рекламних оголошеннях можна побачити сотні фейкових пропозицій легкого і швидкого заробітку в мережі. Незважаючи на це, реальна дистанційна робота без капіталовкладень і шахраїв здатна принести чималі гроші.

З розвитком Глобальної мережі Інтернет все більше людей бажають працювати, не виходячи з дому, особливо це стосується інвалідів, молодих мам, а також тих, хто шукає підробіток (як правило, студенти). Робота в Інтернеті може приносити непогані гроші, повністю замінивши трудові будні в офісі або в «полях». Але нерідко «легкий шлях» виявляється не таким вже й простим, враховуючи фактор обману і інші підводні камені.

Віддалений метод заробляння грошей, при якому людина працює повний день, здатний принести близько 3-5 тисяч гривень новачкові, і більше 7-10 тисяч досвідченому працівникові, в залежності від типу діяльності. Наприклад, у сфері IT і перекладів людина може отримати і більше 20 тисяч гривень на місяць при повному завантаженні.

Види роботи в Інтернеті

Найбільш популярними напрямками роботи в Інтернеті є:

копірайтинг (написання інформаційних і комерційних текстів згідно з технічним завданням);

(написання інформаційних і комерційних текстів згідно з технічним завданням); збір, пошук інформації (ця діяльність нерідко передбачає роботу з дзвінками, поїздками);

(ця діяльність нерідко передбачає роботу з дзвінками, поїздками); наповнення сайтів (текстовим, аудіо та відео матеріалом);

(текстовим, аудіо та відео матеріалом); набір тексту (важливо вміти швидко і грамотно друкувати);

(важливо вміти швидко і грамотно друкувати); рерайтинг (переписування готового тексту іншими словами із збереженням змісту та певною унікальністю);

(переписування готового тексту іншими словами із збереженням змісту та певною унікальністю); введення даних (як правило, доводиться вводити великі обсяги інформації, наприклад, щодо нових продуктів, їх характеристик);

(як правило, доводиться вводити великі обсяги інформації, наприклад, щодо нових продуктів, їх характеристик); модераторство (контроль над ресурсом: видалення облікових записів і повідомлень, додавання нового матеріалу, коригування інформаційного потоку, тощо);

(контроль над ресурсом: видалення облікових записів і повідомлень, додавання нового матеріалу, коригування інформаційного потоку, тощо); розшифровка інтерв'ю (необхідно надрукувати все, що говориться в аудіо/відео файлі, як правило, дослівно);

(необхідно надрукувати все, що говориться в аудіо/відео файлі, як правило, дослівно); створення презентацій (тут потрібні навички роботи зі спеціальними програмами, в тому числі Adobe Photoshop);

(тут потрібні навички роботи зі спеціальними програмами, в тому числі Adobe Photoshop); сфера IT (програмісти та інші фахівці у даній сфері, особливо цінуються на ринку віддаленої роботи).

Вакансію в даних галузях дистанційної роботи можна знайти декількома способами: через біржу, на сайтах оголошень, через знайомих. Перший спосіб для багатьох туманний і заплутаний. Новачкам на біржах великих заробітків не варто очікувати, без позитивної статистики та досвіду роботи там платять копійки.

Через оголошення на спеціальних сайтах, таких як Work.ua або Robota.ua, можна знайти дійсно цікаві пропозиції. Для цього, наприклад, на «Ворк.юа» потрібно просто перейти в «Розширений пошук» і поставити в «Вид зайнятості» галочку біля «Дистанційна робота». Конкретне місто для такого типу працевлаштування краще не вибирати, бо пропозиції обмежені.

Щоб знайти підходящу вакансію, можливо, доведеться витратити не один місяць, попрацювати в різних компаніях. Варто враховувати, що далеко не кожен роботодавець відгукнеться на ваше резюме. Над його створенням доведеться також чимало подумати.

Які віддалені вакансії можна знайти в Інтернеті

Найбільш популярні видалені вакансії на сайтах оголошень:

фахівець чату, оператор call-центру, майстер по обробці замовлень;

перекладач;

копірайтер, рерайтер, редактор, спеціаліст SEO і PPC;

менеджер інтернет магазину;

маркетолог, фахівець зі створення рекламних роликів, банерів, гасел;

викладач Online;

WEB-програміст;

автор студентських робіт (курсових, лабораторних, дипломних).

Вибираючи вакансію, потрібно врахувати такі параметри: зарплата, графік роботи, завдання, які потрібно буде виконувати. Дуже багато компаній нахабно брешуть щодо зарплати. Наприклад, деякі вказують ЗП — 12-15 тис. гривень на місяць, при цьому, в самому описі вакансії пропонують оплату 7-10 гривень за 1 тисячу символів написаного тексту. Нескладно здогадатися, що для 12 тисяч гривень доведеться написати 1,7 мільйона символів = 85 тис. в день, при нормі 8-12 тисяч для звичайного працівника в цій сфері.

Всіх таких підводних каменів не злічити, але не варто бояться шукати ідеальну роботу, змінювати вакансії як рукавички, підбираючи кращий варіант. Якщо є конкретні навички, варто їх розвивати, бо чим вищий досвід, тим більше платять. Якщо не знаємо, який вектор вибрати заробляємо на всьому, що тільки пропонують, остерігаючись шахраїв. Тільки так можна зрозуміти, що підходить, а яких вакансій краще уникати. Ніколи не варто знижувати планку і йти на зарплату нижче, ніж була.

Робота на компанію, це добре, але, якщо є бажання і можливості, краще робити свій ресурс. На особистому сайті можна не просто щось продавати, але й заробляти на рекламі, постійно просуваючи свій бренд, розвиваючи його. Оптимізувати сторінки можна як самостійно, так і за допомогою фахівців. Заманювати народ краще акціями, знижками, запропонувавши промокод. Підкріпити таку діяльність можна каналами в Instagram, Telegram, YouTube і т.д.

Плюси і мінуси роботи в Інтернеті

Переваги роботи на дому:

економія часу (немає необхідності їхати в офіс, а це більше 2-3 заощаджених годин на день);

ідеальна робоча атмосфера, створена своїми руками;

відсутність стресів, створюваних колегами, а також періоду адаптації до нових умов;

можливість швидкої і безболісної зміни роботи (так набагато простіше підібрати те, що до душі);

пристойна зарплата (жителі маленьких населених пунктів можуть отримувати зарплату таку ж, як і в Києві, Харкові, Одесі).

Позитивних сторін роботи в Інтернеті можна знайти дуже багато. Але де є плюси, там обов'язково є і мінуси. До негативних сторонін віддаленої роботи варто віднести:

небезпеку для початківців (можна бути ошуканим і залишитися без зарплати, «прогоріти» з вкладеннями);

проблематичність пошуку чогось дійсно гідного (нескладна робота може перетворитися в безсонну добу за комп'ютером);

негативний вплив на здоров'я (малорухливий спосіб життя завжди дасть про себе знати);

неофіційне працевлаштування (зазвичай, дистанційні працівники вважаються фрілансерами, які не складають договорів з компанією про працевлаштування);

сірість і одноманітність (у звичній атмосфері за кілька років можна почати дуже сильно нудьгувати);

втрата навички ефективного спілкування (якщо робота не пов'язана з комунікацією, то людина дуже мало спілкується зі сторонніми, за рахунок чого з'являються труднощі в спілкуванні).

Робота в своєму будинку не обов'язково повинна приносити легкі гроші, це помилка. Якщо заробляєш 7-12 тисяч, це вже дуже гідний показник. Звичайно, реально отримувати зарплату побільше і в доларах, співпрацюючи з великими компаніями (в тому числі закордонними). Але для цього в ідеалі потрібно знати певні програми, мови, сайти, бути майстром своєї справи. Більше того, потрібно завжди вміти продати свої послуги.

Заробіток в Instagram

Отримати легкий прибуток в «Інстаграмі» не вийде, бо треба чимало працювати, щоб збирати хороші плоди власної діяльності. Працювати в Instagram можна в декількох напрямках:

реклама (наприклад, розміщення постів у своїй стрічці фотоблога);

лайки та підписки (багато адміністраторів пропонують невеликі гроші за активність на їх каналі);

продаж товарів (користувачі «Інстаграма», як правило, забезпечена аудиторія, якій легко можна продати що завгодно);

просування послуг (своїх або бізнесу);

SMM (розкрутка).

Найшвидший, але мізерний заробіток — лайки і підписки. Деякі навіть створюють спеціальні сторінки для цього. На рекламі непогано заробити вийде, тільки якщо у вас є більше 100 тисяч реальних підписників. Щоб працювати у сфері SMM потрібно мати певні вузькоспеціалізовані знання, відвідувати курси і тренінги по просуванню.

Просування послуг та продаж товарів також актуальні при наявності великої кількості підписників, але при цьому, можна починати з нуля. Для цього доведеться чимало попрацювати над розкруткою власного бренду.

Як працюють шахраї

Україна знаходиться далеко не на першому місці по Інтернет шахрайству, але вже постаралася в цьому чимало просунутись. Список способів для «розводу» просто величезний. Найвразливішою аудиторією є бажаючі швидко отримати гроші, почати багато заробляти вже прямо зараз.

Найбільш популярні махінації — з вкладенням грошей, коли люди від свого внеску повинні отримати непоганий відсоток, але виграти на цьому не виходить, бо реальний шанс дорівнює нулю.

Також недоброзичливці заманюють високою зарплатнею за мінімальну працю. Наприклад, зустрічаємо таке оголошення: потрібен автор статей, досвід роботи не вимагається, оплата — 50-100 гривень за 1к символів без пробілів, співпраця тільки після написаного тестового завдання (5-10 тисяч символів). Пишемо, відсилаємо і забуваємо про існування такого роботодавця. Автор оголошення просто має намір зібрати тексти і продати їх на біржі, відповідно, способи отримати за це оплату ілюзорні.

Випробувальний термін за мінімальні гроші — черговий «розвод». Як правило, від максимальної зарплати роботодавець не повинен знімати більше 15-20%, а сам пробний період не повинен перевищувати одного місяця.

Вибираючи роботу в Інтернеті завжди потрібно реально оцінювати свої можливості, і чим вище skill, тим більша зарплата. Кращі вакансії підшукуються тільки після ретельного аналізу ринку послуг і оплати праці. Пасивний шукач, яких, на жаль, більшість, не отримує достойної зарплатні, і на цьому заробляють інші.

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