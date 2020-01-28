З нового року в Україні діють нові правила для власників електромобілів.

Закон, покликаний створити сприятливу інфраструктуру для електрокарів в Україні, набув чинності 1 січня 2020 року. Тепер електромобілям будуть видавати зелені номерні знаки, а на дорогах з'являться нові дорожні знаки: «Для електромобілів», «Крім електромобілів», «Станція зарядки електромобілів».

Цікаво, що гібридні авто прирівняли до електромобілів, але вони залишаться без спеціальних номерних знаків.

Бурхливе обговорення в мережі викликало нововведення, згідно з яким, власників простих авто будуть штрафувати, якщо вони займуть місце для паркування електромобіля. Крім цього, будуть штрафувати водіїв, які своїми діями будуть заважати електромобілям здійснювати зарядку. Крім штрафу автомобілі-порушники можна буде евакуювати.

Автомобілісти обурені новими правилами, відзначаючи, що такого немає ніде в світі. Вони називають новий закон лобістським.

Відзначимо, що кількість електромобілів в Україні стрімко зростає. У 2019 році українцями було зареєстровано понад 6 тисяч машин на електротязі. Порівняно з 2018 роком попит на електромобілі зріс на 37%. Мінусом є той факт, що в основному всі електромобілі надходять в Україну з-за кордону.

Втім, масове використання електромобілів крім плюсів може мати і негативні наслідки. Наприклад, у Британії місцеві електромережі вже не справляються з кількістю машин на електротязі. У доповіді уряду наголошується, що британці можуть залишитися без світла, якщо парк батарейних авто буде розширюватися. Щоб підготувати електромережі до підвищеного навантаження, потрібні гроші. Якщо інвестицій не буде, країну чекають відключення.

Нагадаємо, що електромобілі виявилися небезпечними: хто постраждає більше за всіх.

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