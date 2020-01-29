Що означає ім'я Максим
Це ім'я походить від латинського слова "Maximus". Воно перекладається, як "найвеличніший". Вперше почали давати своїм дітям такі імена жителі Римської Імперії. Максимусами нарікали хлопчиків зі знатних сімей. І вірили, що ім'я допоможе їм здобути багато перемог і всіляких досягнень.
У православному календарі немає однозначної дати, коли треба святкувати День Ангела Максима. Згідно з віруваннями, покровитель з'являється у людини в момент хрещення. Але в християнстві багато святих з одним і тим же ім'ям. Тому прийнято вважати іменинами дату, яка в календарі ближче всього до дня народження. Крім того, віруючий може вибрати собі в заступники святого Максима, який йому сподобається ближче всього. І відзначати в день, присвячений його заступнику. Сьогодні, 29 січня, вшановують пам'ять праведного Максима Тотемського.
Характер Максима
Як правило, Максими стають мужніми, наполегливими, рішучими і впевненими в собі чоловіками. Ще з часів Стародавнього Риму вони досягають помітних успіхів у кар'єрі чи улюбленій справі. Звички змінюються з віком. У ранньому дитинстві Максими слухаються батьків і намагаються показати себе з кращого боку. Але дорослішаючи, вони стають марнославними, можуть зловживати своєю харизмою, налаштовуючи оточуючих проти себе. На щастя, гарне почуття гумору допомагає розрядити обстановку.
Сумісність з жіночими іменами
Максими часто закохуються і рано заводять перші стосунки. Надмірна гордість може призвести до розриву з коханою людиною. Зате носії цього імені дуже вірні своїм коханим і ніколи не стануть змінювати.
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У Максима найбільше шансів на міцні відносини з Алевтиною, Алісою, Альфією, Антоніною, Белою, Вірою, Вікторією, Владиславою, Генріеттою, Глафірою, Оленою, Жанною, Іраїдою, Музою, Наталею, Оксаною, Риммою, Сусанною, Таїсією, Уляною, Феклою, Емілією.
Поганий союз, швидше за все, вийде з Анастасією, Ангеліною, Віолеттою, Геллою, Домінікою, Євою, Зоєю, Ілоною, Клавдією, Людмилою, Майєю, Маріанною, Ольгою, Поліною, Радою, Раїсою, Харитєю, Ельвірою.
Знамениті Максими
Максим Залізняк — відомий козак, який очолив повстання в 1768 році.
Макс Планк — австрійський фізик, лауреат Нобелівської премії.
Максим Галкін — російський актор, комік, пародист.
Максим Горький (Олексій Пєшков) — російський письменник і публіцист.
Максим Джої — чемпіон світу з боксу в напівлегкій вазі 1950-року.
Джерело: Главред
Привітання у віршах, листівках і прозі
В цей день важливо привітати Максима з Днем ангела, нагадати йому про найголовніше в житті і побажати всіляких гараздів у 2020 році. У цьому допоможуть наші вірші, проза і листівки. Прикольні картинки можна легко скачати на просторах інтернету.
Максим самий-самий:
Сильний і добрий,
Красивий, впертий,
Але дуже скромний.
Максима ми любимо
Максима зберігаємо
Максима голубимо,
Ми їм дорожимо.
Максим, вітаємо,
Бажаємо добра,
І щастя бажаємо,
А також тепла!!!
***
Бажаю милому Максиму
На чудове свято іменин
Бути для проблем невразливим,
Побільше радісних хвилин.
Хай щире щастя і удача
Тебе супроводжують всюди.
Ікра, машини, яхта, дача
Все це неодмінно буде.
***
День ангела наздогнав Максима
Доля йому подарувати повинна:
Щастя, радості, успіху,
Велике кохання і багато сміху,
Щоб в борг ніколи не просив,
Від горя і смутку двері закрив.
Здоров`я і грошей багато,
І про друзів не забувати.
***
Джерело: Открыткиок
Щиро вітаю тебе, Максиме. День ангела - важливе свято. Потрібно пам'ятати, що у тебе на небесах є покровитель, який завжди допоможе у важкій ситуації. Від себе бажаю яскравого і насиченого життя, побільше радісних моментів і здійснення будь-якої мрії.
***
Максиме, сьогодні твій День ангела. Нехай у тебе на цілий рік виростуть крила, які допоможуть легко подолати всі труднощі та негаразди. Бажаю щирого та взаємного кохання, успіхів в роботі і стабільно високого доходу.
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Дорогий Максиме, у це свято хочу побажати тобі максимальних успіхів у житті, душевного спокою і вірних друзів.
Нагадаємо, чому день святого Валентина відзначається саме 14 лютого.
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