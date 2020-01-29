Читайте, кого і як вітати 29 січня

Що означає ім'я Максим

Це ім'я походить від латинського слова "Maximus". Воно перекладається, як "найвеличніший". Вперше почали давати своїм дітям такі імена жителі Римської Імперії. Максимусами нарікали хлопчиків зі знатних сімей. І вірили, що ім'я допоможе їм здобути багато перемог і всіляких досягнень.

У православному календарі немає однозначної дати, коли треба святкувати День Ангела Максима. Згідно з віруваннями, покровитель з'являється у людини в момент хрещення. Але в християнстві багато святих з одним і тим же ім'ям. Тому прийнято вважати іменинами дату, яка в календарі ближче всього до дня народження. Крім того, віруючий може вибрати собі в заступники святого Максима, який йому сподобається ближче всього. І відзначати в день, присвячений його заступнику. Сьогодні, 29 січня, вшановують пам'ять праведного Максима Тотемського.

Характер Максима

Як правило, Максими стають мужніми, наполегливими, рішучими і впевненими в собі чоловіками. Ще з часів Стародавнього Риму вони досягають помітних успіхів у кар'єрі чи улюбленій справі. Звички змінюються з віком. У ранньому дитинстві Максими слухаються батьків і намагаються показати себе з кращого боку. Але дорослішаючи, вони стають марнославними, можуть зловживати своєю харизмою, налаштовуючи оточуючих проти себе. На щастя, гарне почуття гумору допомагає розрядити обстановку.

Сумісність з жіночими іменами

Максими часто закохуються і рано заводять перші стосунки. Надмірна гордість може призвести до розриву з коханою людиною. Зате носії цього імені дуже вірні своїм коханим і ніколи не стануть змінювати.

У Максима найбільше шансів на міцні відносини з Алевтиною, Алісою, Альфією, Антоніною, Белою, Вірою, Вікторією, Владиславою, Генріеттою, Глафірою, Оленою, Жанною, Іраїдою, Музою, Наталею, Оксаною, Риммою, Сусанною, Таїсією, Уляною, Феклою, Емілією.

Поганий союз, швидше за все, вийде з Анастасією, Ангеліною, Віолеттою, Геллою, Домінікою, Євою, Зоєю, Ілоною, Клавдією, Людмилою, Майєю, Маріанною, Ольгою, Поліною, Радою, Раїсою, Харитєю, Ельвірою.

Знамениті Максими

Максим Залізняк — відомий козак, який очолив повстання в 1768 році.

Макс Планк — австрійський фізик, лауреат Нобелівської премії.

Максим Галкін — російський актор, комік, пародист.

Максим Горький (Олексій Пєшков) — російський письменник і публіцист.

Максим Джої — чемпіон світу з боксу в напівлегкій вазі 1950-року.

Джерело: Главред

Привітання у віршах, листівках і прозі

В цей день важливо привітати Максима з Днем ангела, нагадати йому про найголовніше в житті і побажати всіляких гараздів у 2020 році. У цьому допоможуть наші вірші, проза і листівки. Прикольні картинки можна легко скачати на просторах інтернету.

Максим самий-самий:

Сильний і добрий,

Красивий, впертий,

Але дуже скромний.

Максима ми любимо

Максима зберігаємо

Максима голубимо,

Ми їм дорожимо.

Максим, вітаємо,

Бажаємо добра,

І щастя бажаємо,

А також тепла!!!

***

Бажаю милому Максиму

На чудове свято іменин

Бути для проблем невразливим,

Побільше радісних хвилин.

Хай щире щастя і удача

Тебе супроводжують всюди.

Ікра, машини, яхта, дача

Все це неодмінно буде.

***

День ангела наздогнав Максима

Доля йому подарувати повинна:

Щастя, радості, успіху,

Велике кохання і багато сміху,

Щоб в борг ніколи не просив,

Від горя і смутку двері закрив.

Здоров`я і грошей багато,

І про друзів не забувати.

***

Джерело: Открыткиок

Щиро вітаю тебе, Максиме. День ангела - важливе свято. Потрібно пам'ятати, що у тебе на небесах є покровитель, який завжди допоможе у важкій ситуації. Від себе бажаю яскравого і насиченого життя, побільше радісних моментів і здійснення будь-якої мрії.

***

Максиме, сьогодні твій День ангела. Нехай у тебе на цілий рік виростуть крила, які допоможуть легко подолати всі труднощі та негаразди. Бажаю щирого та взаємного кохання, успіхів в роботі і стабільно високого доходу.

***

Дорогий Максиме, у це свято хочу побажати тобі максимальних успіхів у житті, душевного спокою і вірних друзів.

Нагадаємо, чому день святого Валентина відзначається саме 14 лютого.

Як повідомляла Politeka, Великдень 2020 в Україні: коли настане православна, католицька і єврейська Пасха.

Також Politeka писала, що українцям назвали кількість вихідних у 2020 році.