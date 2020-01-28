Повітряне сполучення між Україною і Китаєм буде терміново закрита через коронавірус, а нашим громадянам радять терміново залишати країну

Як повідомляє Politeka, про це заявив в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузин під час проведення брифінгу.

«Єдине пряме сполучення з Китаєм – перевізник заявив про його зупинку до того моменту, як ситуація не зміниться. З 3 лютого в нас не буде такого повідомлення взагалі», - зазначив він.

Чиновник також уточнив, що МЗС вийшов до українців з пропозиціями щодо захисту від захворювання. Тим же громадянам, які зараз знаходяться в Китаї, рекомендується покинути територію країни.

Крім того, уточнюється, що всі пасажири, які до цього часу будуть прибувати прямим рейсом з Китаю, змусять проходити температурний скринінг.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівництвом Міністерства охорони здоров'я щодо ситуації з коронавірусом, який поширюється з Китаю по всьому світу.

Незважаючи на те, що у Моз стверджують, що спалахів коронавіруса в Україні ще не було зафіксовано, Зеленський наполіг на необхідності більше інформувати громадян і сформувати чіткі рекомендації.

«Треба посилити комунікацію. Люди її не бачать. В новини нам повідомляють тільки статистику — де і скільки випадків. Але не говорять, що нам потрібно робити. Необхідно сформувати рекомендації першочергових дій, які необхідно робити людям навіть у разі звичайного сезонного захворювання на ГРВІ», — сказав глава держави.

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