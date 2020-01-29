Дмитро Комаров – відомий український телеведучий, який повернувся з Китаю - озвучив корисну інформацію для українців у зв'язку з поширенням смертельного китайського коронавірусу 2019-nCoV

Про це Дмитро Комаров розповів у програмі «Сніданок з 1+1», зазначивши, що має інформацію з перших вуст:

«Знайомі китайці заспокоюють, кажуть, що українцям взагалі нема чого хвилюватися, бо Ухань поки закритий. Всі симптоми такі ж як у ГРВІ та вірусу грипу», - сказав Комаров додавши, що деякі не ходять на роботу, а деякі взагалі намагаються не виходити з дому.

Комаров озвучив також примітну деталь: більшість померлих від коронавіруса - це люди похилого віку - 80 років і старше:

«Мої друзі з Китаю сказали, що багато хто з померлих - люди похилого віку». Але українцям, вважає Комаров, хвилюватися не варто:

«Що важливо для українців, це те, що у нас немає систем, у нас неможливо перевірити коронавірус це чи ні. Але для того, щоб він тут з'явився, це в Ухані хтось повинен побути у фізичному контакті з зараженим коронавірусом, заразитися і привезти його сюди. Але це малоймовірно», - сказав мандрівник і додав, що думає:

«…ми можемо бути спокійними, вести здоровий спосіб життя і якщо захворіли, то не виходити з дому, а лікуватися».

Раніше ми розповідали про те, що коронавірус дістався до популярного серед українців курорту. Повідомляється, що в Хайнані був зафіксований перший випадок смерті від нового типу коронавіруса: померла 80-річна жінка, яка прибула з Уханя.

Також на острові Хайнань, куди часто приїжджають туристи з України, вже зафіксували 31 випадок інфікування. Відзначається, що чотири людини знаходяться у важкому стані.

Також не варто забувати, що смертельний коронавірус оточив Україну з декількох сторін. У Білорусі та Санкт-Петербурзі медики госпіталізували людей з підозрою на зараження nCoV.

На тлі епідемії Україна вирішила офіційно закрити авіасполучення з Китайською Республікою. Про це заявив в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я Моз України Ігор Кузин. За його словами, авіасполучення буде закрито з Китаєм вже 3 лютого.

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