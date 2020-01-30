Екс-мера Слов'янська Нелю Штепу помітили за покупками в київському супермаркеті

Колишня чиновниця, яка свого часу активно підтримувала і ратувала за «руський мир», зараз спокійно почувається в столиці України, передає Politeka.

Одна з відвідувачок магазину помітила скандальну Штепу на касі і поцікавилася, що вона робить в Києві і чому не в Донецьку.

Відео з'явилося в мережі і наробило багато шуму. Як видно на записі, жінка не бажає відповідати на запитання, а незабаром і зовсім кидає візок разом з дорогою сумкою на касі і відходить подалі від автора.

У коментарях користувачі не стримують обурення.

«Ти можеш купити суд, але людей усіх не купиш», «Таких садити треба, а не доводити до того, що вони з посмішкою йдуть в інший магазин, тому що їм пофіг», «Злякалася "русскава язика"», «поки пи**ти не почнуть - вона не зрозуміє», «От розумниця! Як цю ку*ву позбавила «пропітанія»! Молодець! Треба оголосити флеш-моб! «Хто побачить Штепу в магазині! Робити відео»!!!!», «Діти в землі гниють, а ця, з натягнутою мордою, смачно жере і вся при параді», «Воно шматувало нашу Країну, а тепер спокійно ходить і живе собі. Скільки ще нам будуть сцяти у вічі?????», «мабуть, буде депутаткою», – пишуть у мережі.

Як відомо, Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити скандальному екс-меру Слов'янська Нелі Штепі 3,6 тис. євро компенсації. ЄСПЛ визнав, що Україна порушувала її права на свободу та справедливий суд.

Нагадаємо, що Штепу затримали в 2014 році. Українська сторона звинувачувала її в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також створення терористичної групи. Тривалий час Штепа перебувала у в'язниці, в 2017 році її відпустили під домашній арешт, а в 2018 році термін домашнього арешту підійшов до кінця. Відтоді засідання по справі жінки постійно переносяться.

За словами адвоката, зараз Неля Штепа чекає виклику в суд. Де вона перебуває в даний момент він не знає, але зазначає, що у неї немає обмежень на пересування.

Нагадаємо, що харківського адвоката Штепи і Савченко пограбували.

А Politeka писала, що скандальна любителька Путіна Штепа облапошила українців: подробиці рішення суду.

Також Politeka повідомляла, що Штепа заявила, що нібито донецьких терористів фінансував Яценюк.