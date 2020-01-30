Кількість випадків зараження коронавирусом 2019-nCoV в Китаї зросла до 7 771 на початок доби 30 січня

Загальне число випадків у світі зросла майже до 8 000 - і наблизилося до загального числа інфекцій у всьому світі під час спалаху Sars у 2002-03 роках.

Збільшилася і кількість загиблих від коронавіруса. Станом на ранок четверга епідемія забрала життя вже 170 осіб. З середи число загиблих зросло на 38 осіб, всі вони з Китаю.

Крім того, в районі Китаю Тибеті був виявлений перший випадок зараження коронавірусом.

Таким чином, вірус поширився на всі провінції і регіони материкового Китаю. Про випадки зараження повідомили у 15 інших країнах. Раніше в Тибеті оголосили про закриття всіх пам'яток і запровадження обов'язкового двотижневого карантину щодо всіх прибувають туди.

Крім того, центральнокитайская провінція Хубей повідомила про 1032 нових підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом.

Зазначимо, посольство України в Китаї повідомило, що в провінції Хубей, яка стала епіцентром поширення нового коронавіруса, 51 українець.

Крім того, станом на 29 січня, 93 українця звернулися в консульський відділ із заявою про прийняття на тимчасовий консульський облік. Більшість з них знаходяться в Пекіні.

Органи охорони здоров'я Китаю заявили, що, крім підтверджених випадків, у країні зареєстровано ще понад 9000 підозрілих.

Рекомендовано, щоб після місячного новорічного свята, який закінчується в неділю, місцеві органи влади дозволяли працівникам з міст, де багато заражених, працювати з дому.

Міністерство фінансів Китаю заявило, що станом на 17 годину в середу на профілактику і контроль коронавіруса було виділено 27,3 млрд. юанів (3,9 млрд. доларів США).

Нагадаємо, в середу державні ЗМІ Китаю повідомили, що дослідники коронавіруса з Академії наук Китаю винайшли тест на реакцію антитіл у інфікованих пацієнтів, а також визначили існуючі ліки, які ефективні у стримуванні вірусу. Наголошується, що всі три препарати - Ремдесивир, GS-5734, Хлорохін, Sigma-C6628 і Ритонавір - все "знаходяться в процесі авторизації для застосування на пацієнтах".

Нагадаємо, в Одесі вводяться екстрені заходи за коронавіруса, названі головні зони ризику, на 7 кілометрі переполох.

Як повідомляла Politeka, Комаров повернувся з Китаю і вразив заявою про коронавирусе: "Більшість померлих...".

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