Заходи будуть діяти до 1 травня

Підліткам 14-16 років стане значно легше потрапити з окупованої території

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України

Уряд України спростив процедуру виїзду з тимчасово окупованої території підліткам 14-16 років без паспорта громадянина України, якщо вона не мали можливості його отримати, чи втратили.

Відповідно до постанови уряду до 1 травня 2020 року вони матимуть змогу перетнути лінію розмежування за свідоцтвом про народження.

«Це стане можливістю для всіх, тих підлітків, які мешкають на ТОТ приїхати на контрольовану українською владою територією, оформити паспорт та в подальшому безперешкодно перетинати КПВВ», - повідомила Міністр Оксана Коляда.

Основна мета заходу полягає в спрощенні інтеграції підлітків в український простір. Захід дозволить їм вступити до українських ВНЗ та скористатися іншими правами грмадян України.

Нагадаємо, в штабі ООС назвали наступні ділянки, які, ймовірно, будуть запропоновані українською стороною на переговорах про розведення сил Донбасі.

Виділяють три ділянки: КПВВ "Гнутово"; залізничний міст у Станиці Луганській та Новоселівка Друга - в районі Авдіївки:

«Ці ділянки обиралися з урахуванням завдань, які були визначені "нормандським форматом", щоб вони давали додаткові гуманітарні можливості для місцевого населення», - йдеться в заяві командувача ООС.

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