Погода в Україні 31 січня різко зіпсується, частину країни заллє рясними дощами з мокрим снігом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Укргідрометцентр.

Дощі зі снігом очікуються на західній, північній і південній частині областей. Стовпчики термометрів показуватимуть там від 2 до 7 градусів тепла. Вночі ж буде прохолодніше – від 0 до -5 у Карпатах.

Вітер очікується західний та південно-західний, у межах 7-12 м/с.

На решті частини України буде просто похмура погода, яку будуть супроводжувати 2-7 градусів тепла вдень. Вночі різко похолодає до -2 морозу.

У Києві та області синоптики прогнозують дощі з налипанням мокрого снігу. Вдень повітря прогріється до +5 тепла. Вночі похолодає до -1 за Цельсієм.

На території анексованого Криму буде від 5 до 7 тепла вдень. Дощів не передбачається. Вночі місцями стовпчик термометра покаже -3 нижче нуля.

Раніше ми повідомляли, синоптик Леонід Горбань розповів, яку весну слід чекати українцям. За його інформацією, расслабившимся після теплої зими жителям країни доведеться в березні несолодко. На кінець лютого-початок березня Горбань пророкує морози і сніг. Квітень буде сирим і холодним, а ось травень несподівано здивує. У цьому місяці, за словами Горбаня, Україну накриє сильна посуха, а люди будуть знемагати від спеки.

Нагадаємо, що небезпечний циклон з мокрим снігом насувається на Україну: до чого бути готовим.

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